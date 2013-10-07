Sisi: Müdahale etmemiş olsaydık iç savaş çıkacaktı

Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Abdulfettah es-Sisi, ülkenin iç savaşa sürüklenmesini önlemek amacıyla ordunun yönetime el koyduğunu öne sürerek, "Müdahale etmemiş olsaydık ülke 2 ay içinde iç savaşa sürüklenecekti" dedi.

Ordunun darbe yaptığı 3 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mısır basınına konuşan Sisi, Mısır El-Yevm gazetesine yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, yönetime müdahale etmeden önce ülkenin içinde bulunduğu durumu yakından takip etti. Milli güvenlik ve ülkenin menfaati bizi bu eylemi gerçekleştirmeye itti. Müdahale etmemiş olsaydık 2 ay içinde ülke iç savaşa sürüklenecekti. Eğer olaylar insanların birbirlerini öldürdüğü iç savaşa dönüşseydi, ordu bile bunun önüne geçemez, kontrol etmekte zorlanırdı" şeklinde konuştu.

"Halkın taleplerinin karşılandığı güvenli, istikrarlı bir ortam oluşturmak ve ülkeyi tehditlerden uzak yeni bir dönemde görmek istiyordum" ifadesini kullanan Sisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanaatimce, eski Cumhurbaşkanının (Mursi), ülkenin menfaatlerine değil, teşkilatın (Müslüman Kardeşler Teşkilatı) menfaatine öncelik vermesininbirçok faktörü olabilir. Bu faktörlerin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekir. Bunlar arasında, kendi kişilik özellikleri, gerçek hedefleri, bağlı olduğu teşkilatla ilişkisi sayılabilir. Sorun bu grubun ideolojik yapısındankaynaklanıyor. Bu, onların yerilmesini gerektirmez ancak bu yapı devletinyönetimini etkiler. Ülke ya İhvan'ın ideolojisiyle yönetilecekti -ki bu imkansız- ya da İhvan dini ve ideolojik yapısından sıyrılarak devleti gerektirdiği gibi yönetecekti."

"Bu ikisi arasında denge sağlanamaması sürekli sorunlar yaşanmasına sebep oldu" diyen Sisi, bu durumun insanları gösteri yapmaya sevk ettiğini ileri sürdü.



'İhvan ve muhalefet arasında anayasdan kaynaklı krizler yaşandı'



Ordu ile İhvan arasında geçmişten bugüne süregelen derin anlaşmazlıklar olduğunu dile getiren Sisi, "İhvan'ın tarihini okuduğunuz zamanordu ile sürekli anlaşmazlık halinde olduğunu görürsünüz. Özellikle orduya bağlılık ve sadakat konuları bu anlaşmazlıkların başında gelirken, 1952 devriminin liderlerinden Cemal Abdunnasır ile de aralarında devam eden sorunlar vardı" diye konuştu.

İhvan'ın milli boyutu olan konuları idrak edemediğini savunan Sisi, "İhvan'ın tarihinin doğru okunmasıyla, onların milli münasebetler, bayrak, milli selam konularını idrak edemeyişi anlaşılacaktır" iddiasında bulundu.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Mursi tarafından kabul edilen anayasa

taslağının, İhvan'ın gerçek planını ortaya çıkardığını öne süren Sisi, "İhvan ve mensupları, eski Cumhurbaşkanı, devlet kurumları ve muhalefet arasında anayasadan kaynaklı krizler yaşandı. Bu İhvan'ın gizli planını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Ordu içinde başından beri Mursi'yi istemeyenlerin ve yönetimden uzaklaştırılması gerektiğini düşünenenlerin olduğu yönündeki haberleri yalanlayan Sisi, "Onların yönetimde başarılı olmasını istiyorduk çünkü bu Mısır'ın başarısı olacaktı" şeklinde konuştu.