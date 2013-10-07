Mısır'da 'zafer günü'nde katliam; 51 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı

Mısır kanlı bir günü daha geride bıraktı. İsrail'e karşı 1973'te Süveyş'te kazanılan zaferin yıldönümü törenlerinde güvenlik güçleri devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin üzerine ateş açtı. Olaylarda en az 51 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.



İsrail'e karşı 1973'te Süveyş'te kazanılan zaferin yıldönümü için başkent Kahire'deki Tahrir meydanında askeri tören düzenlendi.

Tören devam edereken 3 Temmuz'da darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçileri güvenlik güçleri ve ordu yanlılarıyla karşı karşıya geldi.

Güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde 51 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Kahire'deki olaylar diğer kentlere de sıçradı. İskenderiye ve Süveyş'te de sokaklar karıştı.

Mısır Sağlık Bakanlığı gösterilerde, başkent Kahire'de 25, Giza'da 15, Beni Suveyf'te 3 ve El Minyede 1 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde 246 kişi de yaralandı.



423 kişi gözaltında



Gündüz başlayan çatışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Mısır İçişleri Bakanlığı ise yayımladığı açıklamada Giza ve çevresinde halkı provoke ettiği ve bazı dükkanlara zarar verdiği gerekçesiyle 180, Kahire'de 243 olmak üzere 423 kişinin halkı arbedeye teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

3 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin önderlik ettiği darbe ve sonrasında çıkan olaylarda binden fazla Mısırlı yaşamını yitirmişti.