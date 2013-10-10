ABD Mısır'a yönelik bazı yardımları askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı altında yürütülen değerlendirmenin sonucunda, çıkarlarımızı en iyi şekilde ilerletmek için, Mısır hükümetiyle ilişkilerimizi devam ettirmeye karar verirken, Mısır'a yönelik yardımlarımızda yeniden ayarlama yapmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

ABD'nin, sağlık, eğitim ve özel sektörün gelişimi gibi konularda Mısır halkına doğrudan yarar sağlayan destekleri sunmaya devam etmek için geçici Mısır hükümeti ve Kongre ile çalışacağını aktaran Psaki, ülkesinnin, Mısır'ın sınırlarının güvenliğinin korunmasına yardımcı olmak, terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılması ve Sina Yarımadası'nın güvenliğini temin etmeye dönük yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD kaynaklı askeri teçhizat için parçaların yanı sıra askeri eğitimler sağlamaya da devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak özgür ve adil seçimler yoluyla demokratik yollardan seçilmiş, kapsayıcı sivil hükümete doğru güvenilir ilerleme olana kadar, Mısır'a yönelik belirli büyük çaptaki askeri sistemlerin teslimatını ve hükümete yönelik nakit yardımı durdurmaya devam edeceğiz.

ABD, demokratik geçişi desteklemeyi ve Mısır içinde farklılıkları çözme yöntemi olarak şiddete karşı durmayı sürdürecektir. Yardımlarımız konusundaki kararları periyodik olarak gözden geçirmeye devam edeceğiz, şiddet ve gözdağının olmadığı bir atmosferde ortak hedeflerimize doğru ilerlemesine yardım etmek için geçici hükümetle çalışmayı sürdüreceğiz."

Yüz milyonlarca dolarlık askeri yardım durdu

Yetkililer, Mısır hükümetine 250 milyon doları bulan doğrudan nakit yardımın yapılmayacağını kaydetti.

Ayrıca yetkililer, teslimatı durdurulan belirli büyük çaptaki askeri sistemlerin F16 savaş uçaklarının yanı sıra M1A1 tank teçhizatları, Harpoon füzeleri ve Apaçi helikopterleri gibi sistemleri kapsadığını bildirirken, durdurulan askeri yardımların miktarının "yüz milyonlarca dolar"la ifade ediliyor.

Yetkililer, bu kısıtlamaların Mısır hükümetine gerekli mesajı gönderip göndermeyeceği konusunda ise "Yüz milyonlarca dolarlık yardımın durdurulması bizce çok açık bir mesaj" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Savunma Bakanı Chuck Hagel'in de yerel saatle öğleden sonra Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Abdulfettah es-Sisi ile 30-40 dakika süren telefon görüşmesinde ABD’nin kararını konuştuğunu bildirdi.