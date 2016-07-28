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Politika

İhraçlar açıklandı; YAŞ'ta gündem atamalar ve 15 Temmuz

YAŞ'ta 80 general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 90 albayın da, general ve amiral olması bekleniyor

28 Temmuz 2016 03:10

Yüksek Askeri Şura toplantısından önce, Kanun Hükmünde Kararname'yle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen general, amiral, subay ve astsubayların açıklanırken, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamalar masada olacak. 

Bugüne kadar Genelkurmay binasında bulunan Çakmak Salonu’nda gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihinde ilk kez Çankaya Köşkü’nde yapılacak. Böylece "çok gizli" nitelikli toplantı ilk kez karargah dışına çıkmış olacak.

 

Toplantıya katılacak isimler

 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da ilk kez katılacağı toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da yer alacak.

 

 

Şura'nın gündemi 15 Temmuz

 

TSK’deki terfi ve atamaların ele alındığı şuranın en önemli gündemini ise darbe girişimi oluşturacak. 

 

Hulusi Akar'ın devam etmesi bekleniyor

 

Görev süreleri dolmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal’ın teamüller gereği görevlerine devam etmesi bekleniyor.

 

Terfilerin sayısı artacak

 

Toplamda 80 general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 90 albayın, general ve amiral olması, 90 general ve amiralin rütbe bekleme sürelerinin de bir yıl uzatılması bekleniyor. 

 

 

 

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