İHH Başkanı: Suikast listesi var

Başakşehir’de 4 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan 46 yaşındaki Çeçen Kaim Saduev, memleketi Çeçenistan’dan istediği honk adlı bitkiyi yedikten sonra zehirlenerek öldü. Saduev’in oğlu Cebir, “Honk’a zehir kattılar ve hepimizi öldürmek istediler” derken, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Bu bir suikasttır. Şimdi başka bir suikast listesi daha var. Bunu devlet biliyor. Bu suikast listesinde isimler de var. Ben buradan ihbar ediyorum. Bu suikast listesini koyanlar mutlaka yakalanmalı” iddiasında bulundu.

Rusya’ya karşı savaşan Çeçen birliklerinde yer alırken kardeşlerini kaybetmesi üzerine 11 yıl önce İstanbul’a yerleşen Kaim Saduev’in yöresel yemeğine konulan zehirle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gökhan Karakaş'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, Saduev, dağlardan toplanan “honk” adlı bitkiyi Şubat ayındaki hasat mevsiminde memleketinden istedi; bitki 23 Şubat’ta kargo geldi. Aynı akşam Saduev’in eşi Zeynep’in yaptığı ıspanağa benzeyen yemeği tüm aile yedi. Yemekten sonra 5 kişilik aileden Kaim Saduev, eşi Zeynep ve 8 yaşındaki oğlu Halit Hacımurat rahatsızlanarak Bakırköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 8 gün yoğun bakımda kalan aileden Kaim Saduev hayatını kaybederken eşi ve oğlu hayati tehlikeyi atlattı. Fatih Camii’nde dün düzenlenen cenaze törenine İstanbul’da yaşayan çok sayıda Çeçen vatandaş ile Kaim Saduev’in ailesi katıldı. Kaim Saduev’in babası Alvi Saduev, Burada bile kendimizi çok yalnız ve çaresiz hissediyoruz” dedi. Oğlu Cebir ise, “Honk’a zehir kattılar ve hepimizi öldürmek istediler” dedi.

Suikast listesi iddiası

Cenazeye katılan İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise, “Bu kardeşimizi, bugüne kadar birçok Çeçen lidere yaptıkları gibi zehirleyerek şehit ettiler. Polonyum 210 adlı veya Şarbon adlı zehirler bu şekilde insanlara veriliyor. Çeçen cinayetleri kim yaptıysa ortaya çıkartılmalıdır. Çeçen kardeşlerime özellikle sesleniyorum: Çok dikkat edin! Hiçbirinizin hayatı garanti altında değil. Yiyeceklerinize dikkat edin. Gezerken dikkat edin. Çeçen vatandaşı oldu bazı kardeşlerim. Şimdi başka bir suikast listesi daha var. Bunu devlet biliyor. Bu suikast listesinde isimler de var. Ben buradan ihbar ediyorum. Bu suikast listesini koyanlar mutlaka yakalanmalı” dedi.

Cenazeye katılan Çeçen Dayanışma ve Kültür Derneği üyesi Selahattin Doygun da 2010’da derneğe gelen bir zarfı açtıktan sonra yüzünün yandığını ve kulaklarını kaybettiğini söyledi. Cenaze daha sonra Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yabani sarımsak türü

Çeçenistan’ın yöresel otu olan honk (yabani sarımsak-Allium Ursinum) dağlarda yetişiyor. Hasat mevsimi şubat ayında yapılırken bu günlerde Türkiye’deki Çeçenlere memleketlerin-den kargo ile geliyor. Ispanak ve pırasaya benzeyen yemek herhangi bir işlem görmeden yapılıyor.



12 Şubat 2010’da Rusya, dağlardan honk toplayan 12 Çeçen’i öldürmüştü.