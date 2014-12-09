İHH: Mavi Marmara davasındaki Truva atları kim?

Mavi Marmara davası nedeniyle adliye önündeki alanda toplanan İHH üyesi yüzlerce kişi eylem yaptı. Eylemde konuşan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, "Yakalama kararını İnterpol'e göndermeyen Truva atları kim? Bu konuda idari soruşturma istiyoruz" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım ve davaya bakan avukatlar açıklama yaptı. Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, İstanbul 7 . Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi konuşan Avukat Cihat Gökdemir, daha önce davanın sanıkları dönemin İsrail komutanları hakkında yakalama kararı verildiğini ve sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının istendiğini hatırlattı. Gökdemir, "Komutanlarla ilgili çıkmış olan mahkeme kararına rağmen yazıyı halen İnterpol'e göndermeyen Dışişlerindeki diplomatların Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratların da hesabının çekilmesini düşünüyor ve buradan uyarıyoruz. Biz mahkemeden Adalet Bakanlığı'na gönderilen yakalama kararının sonucunun yeniden sorulmasını talep edeceğiz" dedi.

‘İdari soruşturma başlatılsın’

İHH Başkanı Bülent Yıldırım da, "Mahkeme yakalama kararı verdi, bunun İnterpol'e gönderilmesi lazım ve gönderilmedi bunları kim yapıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Siyasi parti liderleri STK'ların kararlılığı ortada, bizi sevse de sevmese de medya kuruluşları içerisinde veya başka düşünceden olan insanların da bir kararlılığı var o da diyor ki katil kimse yakalansın. Ha İHH'ya yapılmış ha başka birine, bu yakalansın. Bu kararlılığa rağmen bu kararı İnterpol'e göndermeyen Truva atları kim bu konuda idari soruşturma istiyoruz" dedi. "Biran önce bu idari soruşturma başlatılsın" diyen Yıldırım, "Mahkeme de bunu soracak biz öyle bekliyoruz. Bu karar gönderilecek. Karar gönderilirse İnterpol İsrail tezlerini ortaya koyarak bunu reddedebilir bırak o reddetsin. İnterpol'ün içerisindeki siyonist yapılanma varsa onu da çıkartalım. Uluslararası Ceza Mahkemesi içerisinde çıkardık kimler biliyoruz. İnterpolde'de varsa o da çıksın. Türkiye'de görsün bunu dostu düşmanı belli olsun. İnterpol'e gönderdikten sonra bu karar çıkar merak etmeyin oradan çıkmazsa başka yerden çıkar" diye konuştu.