İHH Başkanı: Osmanlıca eğitime karşı çıkanlar ne kadar cahil

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Osmanlıca eğitime karşı çıkanları "cahil" olmakla suçladı.

Yıldırım, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs ve Etekleri" konulu konferansta konuştu. Yıldırım'ın konu başlıklarından biri de Osmanlıca eğitimiydi.

Bu gelişmenin alkışlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, karşı çıkanları da cahil olmakla suçladı.

Yıldırım şunları söyledi:

"Bakın bir Yahudi Osmanlıca ve Arapça biliyor. Geliyor ve senin arşivlerine giriyor. Gidiyor ve senin kutsal saydığın Mescid-i Aksa'nın etrafındaki evleri yıkıyor. Orayı kendine mal ediyor.

Sen de hala burada Osmanlıca eğitimi verilsin mi, verilmesin mi? Ne kadar cahil adamsınız. 600 yılı yok sayan ancak bir cehalettir.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Mavi Marmara'ya karşı olanların köklerinin nerede olduğunu anladık mı, anlamadık mı? Gördük mü, görmedik mi? Evet gördük. Ne yaptılar? İHH'nın TIR'larına saldırdılar. Ne yaptılar? Kilis'teki büromuza saldırı yaptılar.

Şimdi başka bir şey deşifre ediyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin bürokrasisi içerisinde var olan diğer İsrail yanlılarını da deşifre ediyoruz. Başka paralelleri de deşifre ediyoruz..."