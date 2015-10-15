İğneada'ya nükleer santral yapılmasına bölge halkından tepki

Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne bağlı longoz ormanları ile ünlü İğneada’ya nükleer santral yapılmasının planlandığının açıklanması, bölge halkının ve Demirköy Belediye Başkanı MHP’li Muhlis Yavuz’un tepkisine neden oldu. Yavuz, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine "Yapılmayacak" dediğini söyleyerek, "Turizm bölgesine nükleer santral kurmak istiyorlar, böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne bağlı tatil beldesi İğneada’ya nükleer santral yapılmasının planlandığının açıklanması, bölge halkının tepkisini çekti. Demirköy Belediye Başkanı MHP’li Muhlis Yavuz da dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine "Yapılmayacak" dediğini söyleyerek, "Turizm bölgesine nükleer santral kurmak istiyorlar, böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un 3’üncü nükleer santralin Kırklareli’nin Demirköy İlçesi’ne bağlı ve Avrupa’nın en büyük longoz ormanlarına sahip İğneada Beldesi’ne yapılmasını planlandığını açıklaması, tepkiyle karşılandı. Turizm bölgesi olan İğneada’ya yapılması planlanan nükleer santralin doğa katliamına neden olacağını belirten belde halkı, santralin yapılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Bakan yapılmayacağını söylemişti"

Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, nükleer santralin ilk gündeme geldiği günden bu yana ilçede ve belde halkı tarafından istenmediğini söyledi. Bunun için defalarca eylemler yapılarak seslerini duyurduklarını anlatan Yavuz, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın nükleer santralin turizm bölgesi ve longoz ormanlarına sahip İğneada’ya yapılmayacağını kendisine söylediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yıl önce de görüştük"

"Üç yıldır gündemde olan bir konu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 3 yıl önce de görüştük ve bize buraya kesinlikle yapılmayacağını söylemişti. Yapılması için bizden görüş alacaklar. Halk üç yıldır tepkili, istemediğini açıkça ifade ediyor. İğneada’ya yapılması konusundaki görüşmelere tepkili ve karşı durumdayız. Turizm bölgesinde nükleer santral kurulması gündemde. Olamaz, mümkün değil. Böyle bir tesis kurulduğunda komşu ülkelerin de görüşünü alma zorunluluğu var ve bu konu daha çok uzun bir süreç. Ben şahsen yapılmayacağını düşünüyorum, bu konuda mücadelemiz sürecek."

Karadenize kıyısı olan Demirköy İlçesi’nde bağlı geçimini balıkçılıkla sağlayan 3 bin nüfuslu İğneada da halkın büyük bölümü nükleer santrale karşı çıkıyor. Belde halkı daha önce nükleer santral kurulmaması için eylem yapmıştı.