Enerji Bakanı: 3. nükleer santralin İğneada'ya yapılması planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'de yapılacak üçüncü nükleer santrali için Kırklareli'nin İğneada bölgesinin planlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Alaboyun, "Üçüncü nükleer santralin Kırklareli İğneada bölgesinde yapılması planlanıyor. Firmalarla görüşmeler devam ediyor" dedi.

Alaboyun, üçüncü nükleer santralin yapımına ilişkin, "Şu an ilk gelenler Çinliler ile Amerikalıların Westinghouse firması. Mutabakat zaptı imzalandı. Japonların da ilgisi var" dedi.