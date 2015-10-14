T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enerji Bakanı: 3. nükleer santralin İğneada'ya yapılması planlanıyor

Bakan Alaboyun: Şuan ilk gelen Çinliler ve Amerikalılar, mutabakat imzalandı; santrale Japonların da ilgisi var

14 Ekim 2015 14:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye'de yapılacak üçüncü nükleer santrali için Kırklareli'nin İğneada bölgesinin planlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Alaboyun,  "Üçüncü nükleer santralin Kırklareli İğneada bölgesinde yapılması planlanıyor. Firmalarla görüşmeler devam ediyor" dedi.

Alaboyun, üçüncü nükleer santralin yapımına ilişkin, "Şu an ilk gelenler Çinliler ile Amerikalıların Westinghouse firması. Mutabakat zaptı imzalandı. Japonların da ilgisi var" dedi. 

ETİKETLER

enerjinükleersantralhaberiğneadaüçüncü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24