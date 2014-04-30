T24 LogoT24 Logo
Gündem

İfadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bilal Erdoğan şikayet etmiş

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılmasına ilişkin soruşturma Bilal Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine başlatıldığı ortaya çıktı

30 Nisan 2014 15:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yer aldığı hakaret soruşturmasında şikayetçi kişinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

Bir süre önce avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlayan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Kılıçdaroğlu'nu şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Söz konusu soruşturmanın "hakaret" iddiasıyla başlatıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldığına yönelik haberlerin basında yer alması ile yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun 'sehven' ifadeye çağrıldığını duyurmuş, ancak şikayetçinin kim olduğu konusunda bilgi vermemişti. Başsavcılık soruşturma dosyasını, Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir'den alarak Başsavcıvekili Ali Cengiz Hacıosmanoğlu'na vermişti.

 

ETİKETLER

bilal erdoğankemal kılıçdaroğluchpakpak partişikayetyargıtayyip erdoğanhaber

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Erdoğan hakkında da fezleke bekliyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Fezlekelerin görüşülmesi için pazartesiyi seçmişler. Pazartesi günü Meclis televizyonu yayın yapmıyor. Hani siz korkmuyordunuz?' dedi

Kılıçdaroğlu 'şüpheli' sıfatıyla 'sehven' ifadeye çağrılmış

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla 'sehven' ifadeye çağrıldığı öğrenildi

Hüseyin Çelik: Kılıçdaroğlu'nun ifadeye çağrılması açık bir Anayasa ihlalidir

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'sehven' ifadeye çağırılması ile ilgili açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran savcı: 'Şüpheli', 'suç işleyen' demek değil

Mehmet Demir: 'Sehven nasıl çağrılıyor, nasıl oluyor' diyenler var. İşte böyle çağırılabiliyormuş

Kılıçdaroğlu dosyası o savcıdan alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası, savcı Mehmet Demir'den alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24