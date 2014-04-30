İfadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bilal Erdoğan şikayet etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yer aldığı hakaret soruşturmasında şikayetçi kişinin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan olduğu ortaya çıktı.

Bir süre önce avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlayan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Kılıçdaroğlu'nu şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Söz konusu soruşturmanın "hakaret" iddiasıyla başlatıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldığına yönelik haberlerin basında yer alması ile yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun 'sehven' ifadeye çağrıldığını duyurmuş, ancak şikayetçinin kim olduğu konusunda bilgi vermemişti. Başsavcılık soruşturma dosyasını, Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir'den alarak Başsavcıvekili Ali Cengiz Hacıosmanoğlu'na vermişti.