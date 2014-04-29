Kılıçdaroğlu 'şüpheli' sıfatıyla 'sehven' ifadeye çağrılmış



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma kapsamCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdığı bildirildi. Kılıçdaroğlu, ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Gerekçesini bilmiyorum" dedi. Başsavcılık bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'nun "sehven" ifadeye çağrıldığını ve çağrının geri alınması için işlem başlattıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin T 24’de konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, “Savcımız yanlışlıkla sehven ifadeye çağırmış. Bilgimiz olmasının ardından derhal bu çağrıyı geri aldık. Konunun detayları ile ilgili de bir basın açıklaması yaptık” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısını iade ettiklerini açıkladı. Tezcan, "Savcı suç unsuru görüyorsa fezleke düzenleyip göndermeliydi" ifadesini kullandı.