Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran savcı: 'Şüpheli', 'suç işleyen' demek değil

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, "'Şüpheli' demek 'suç işleyen' demek değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu’nu şüpheli olarak ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir, gelen tepkilerle ilgili T24’e konuştu. Demir, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ile ilgili hakaret suçlamasıyla bir soruşturma var. Şikâyet edenin kim olduğunu açıklamak istemiyorum. Uzlaştırma bürosunda bulunan evrak ile ilgili ben de şüphelinin uzlaşmak isteyip istemediğini sormak için ifadeye çağırın diye talimat verdim. Rutin bir uygulama gibi çağrılmış. 'Şüpheli' demek 'suç işleyen' demek değildir. İfadeye çağrılma işlemine ilişkin Anayasa'yı ihlal iddiaları da ortaya atılıyor. Ancak burada Anayasa'yı ihlal edecek bir durum olup olmadığı tartışmalı, yakalama çıkarılmamış, 'tutuklama ile getirin' dememişiz, davet edilmiş burada kasıt aramak doğru değil.”



'Sehven böyle oluyor'



Sehven konusundaki yorumlara ise; “'Sehven nasıl çağrılıyor, nasıl oluyor' diyenler var. İşte böyle çağırılabiliyormuş. Yani herkes bir eleştiri getiriyor, getirsinler. Dün ifade tebligatı ulaştıktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Başsavcılığımızı aramış, biz de bugün sabah bu ifade çağrısını geri çektik. Kasıt aranmasını doğru bulmuyorum.”