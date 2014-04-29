Kılıçdaroğlu dosyası o savcıdan alındı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası Savcı Mehmet Demir'den alındı.



Kılıçdaroğlu'nun dosyası, İstabul Başsavcı vekiline verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırmıştı.

Başsavcılık'tan bir süre sonra yapılan açıklamada ''Sehven verilen ifade çağrısı geri alınmıştır'' denilmişti.

Kılıçdaroğlu ifadeye şüpheli sıfatıyla çağrılmıştı, çağrıda gerekçe yazılmamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sehven çağrıldığı soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir tarafından açılan "hakaret" suçuna yönelik bir soruşturma olduğu, Kılıçdaroğlu'nun dosyada "şüpheli" olarak yer aldığı ve çağrının da savcı Demir tarafından yapıldığı öğrenilmişti.