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15 Temmuz Darbe Girişimi

İdris Naim Şahin ve Akın Öztürk hakkında Roboski'yle ilgili suç duyurusu

Uludere'nin Roboski köyünde 34 köylü TSK'nın hava bombardımanıyla hayatını kaybetmişti

29 Temmuz 2016 16:56

Darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, Uludere'de 34 köylünün hava bombardımanıyla öldürülmesi ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen avukat Müşir Deliduman, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede, Akın Öztürk ve İdris Naim Şahin'in, "Anayasa'yı ihlal etmek suretiyle TBMM ve hükümete karşı darbeye teşebbüs, terör örgütü faaliyeti çerçevesinde cumhurbaşkanına suikast, terör örgütü faaliyeti kapsamında birden fazla nitelikli öldürme" ile araştırılarak ortaya çıkarılacak diğer suçlardan yargılanması istendi.

 

Uludere'de yeni bilgiler ortaya çıktı

 

FETÖ/PDY'nin 17-25 Aralık'ta hükümete karşı jüristokratik darbe girişiminde bulunması üzerine, bu örgütün faaliyetlerinin aleniyet kazandığı, hedefleri ile organlarının belirlendiği aktarılan dilekçede, örgütün silahlı kanadını oluşturan polislerin Temmuz 2014'te gözaltına alınması sonrasında, bazı medya kurumlarının örgütsel dayanışma güdüsüyle algı oluşturduğu öne sürüldü.

 

"Şahin'in bakanlığı döneminde 34 kişi savaş uçaklarıyla öldürüldü"

 

Gözaltı işlemleri sırasında örgütsel dayanışma şüphesi uyandıran eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adliye önüne gelerek iftar açtığı ve dayanışma mesajları verdiği belirtilen dilekçede, "Şahin, ulusal basına yansıyan beyanıyla paralelle mücadeleyi algı yaratıp engellemeye çalışmıştır, paralelin yanında yer aldığını açıkça ifade etmiştir. Şahin, 6 Haziran 2011-24 Ocak 2013 arası İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Bakanlığı döneminde, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Ortasu/Roboski ve Gülyazı/Bujeh köylerinden, 28'i aynı aileden 34 kişi savaş uçaklarının bombardımanıyla 28 Aralık 2011'de öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, 15 Temmuz'da kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" diyen FETÖ'ye bağlı askerlerce darbe girişimi yapıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Gerek 17/25 Aralık ihanet ve intikam operasyonunda gerekse 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sivil katliam kalkışmasında FETÖ/PDY cunta çetesinin ipliği pazara çıkmış, günah defteri açılmış, kirli çamaşırları ortaya çıkmıştır. Bunlardan sadece biri Uludere katliamıdır. Bakan Berat Albayrak, Roboski katliamına ilişkin dosyanın yeniden inceleneceğini söyleyerek, dikkati FETÖ/PDY cunta çetesine çekti.

"Katliamın FETÖ/PDY cunta çetesi tarafından işlendiği pek muhtemeldir. Katliamı yapan askeri sorumlular, 15 Temmuz'da tekrar katliam yapmışlardır. Bu katliamı, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yapmışlardır. Aynı zihniyet Uludere'de de kendini göstermiştir. Söz konusu örgüt üyeleriyle ilgili 28 Temmuz 2014'te örgütsel dayanışma kapsamında hükümeti hedef alan sözler sarf eden dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, o dönemde görevi ve demeçleri dikkatle incelendiğinde, diğer faillerle fikir ve eylem birliği içinde olduğu ortaya çıkmaktadır."

"Şahin ve Öztürk hakkında 34 köylünün öldürülmesi suçundan yakalama emri çıkarılması talep edilen dilekçede, şüphelilerin belirtilen suçlarla ilgili yargılanması istendi.

 

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