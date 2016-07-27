Star: Uludere haini FETÖ'cü çıktı!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, 28 Aralık 2011’de 34 kişinin yaşamını yitirdiği Şırnak'ın Uludere ilçesinde savaş uçaklarına bombardıman talimatı için istihbarat verdiği öne sürülen eski Uludere Hudut Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten'in "FETÖ üyesi olduğunu" iddia etti.

Haberde, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erten için "Kaçakçı köylüler için 'PKK’lı terörist grup geliyor' diyerek istihbaratı yanılttı" ifadeleri yer aldı.

Askeri savcılığın Ocak 2014'te verdiği takipsizlik kararında saldırının gerçekleştirildiği 28 Aralık 2011 tarihinde bombalama için yapılan hazırlıklara ayrıntısıyla yer verilirken, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in operasyona evinden onay verdiği belirtilmişti.

Star'da Kemal Gümüş imzasıyla yayımlanan haberin tamamı şöyle:

Her türlü kirli olayda parmağı olan FETÖ’nün Uludere faciasında da izi çıktı. Verdiği istihbaratla 34 kişinin katliamına sebep olan eski J. Binbaşı Erten’i korumaya alan FETÖ, önce huzurevine ardından ‘Sevgi Evleri’ne müdür yaptı.

Terör örgütü FETÖ cuntasının darbe girişimi sırasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler, Türkiye’nin karanlıkta kalan ve ülkeyi iç karışıklığın eşiğine getiren olayları da aydınlatmaya başladı. Dink suikastı, Yazıcoğlu’nun şüpheli kazası ve Rus uçağının düşürülmesinin ardından Uludere’de 34 sivilin ‘PKK’lı diyerek vurulması’ olayı da FETÖ’ye uzandı. Uludere Hudut Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten, darbe girişimi ardından önce açığa alındı, dün de gözaltına alındı.

Türkiye’nin gündeminden aylarca düşmeyen olay, 4 yıl önce 28 Aralık 2011’te Şırnak Uludere’de yaşandı. 34 köylü F-16 savaş uçaklarının bombardımanı ile hayatını kaybetti. Olayın, kaçakçı köylüleri “PKK’lı terörist grup geliyor” diyerek istihbaratın yanıltılması nedeniyle yaşandığı belirlenmişti.

Binbaşının oyunu

Karanlık komplonun şifreleri yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu dönemin Uludere Hudut Tabur Komutanı, Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten’di. Hem Çözüm Süreci’ne darbe vurmak hem de Kürtleri hükümet aleyhine ayaklanmaya teşvik etmek hedefiyle yapıldığı belirtilen kanlı girişimin başarısız olmasından sonra örgüt Binbaşı Ertem’i gizlemek için Bursa’ya gönderdi.

Binbaşı Ertem, eşine rastlanmayan bir uygulama ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevi müdürlüğüne getirildi. Kurumun eski müdürü Rafet Çimen mahkeme kararıyla geri dönünce Erten bu kez, Dr. Rüştü Burlu Yetiştirme Yurdu’na müdür yapıldı. Ertem daha sonra Bursa Sırameşeler Sevgi Evleri Müdürü Garani Çelik’in görevden alınması üzerine onun yerini aldı.

Şikayetler sümenaltı

Ertem’in Uludere katliamında rol aldığına yönelik ihbarlar yapıldığı ancak Aile Bakanlığı’ndaki FETÖ’cüler tarafından şikâyetlerin örtbas edildiği belirtiliyor. Hüseyin Erten, jandarma binbaşıyken paralel yapı üyesi olduğu için hiçbir tecrübesi olmadan huzurevinde, çocuk yurtlarında müdür olarak görev yapması örgütün nasıl çalıştığına ilişkin önemli bilgiler veriyor.

Karanlık olayların faili FETÖ

FETÖ ile bağlantılı oldukları için gözaltına alınan isimler, Türkiye’yi sarsan olaylardaki FETÖ bağlantısını da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı’na suikast düzenlemekten gözaltına alınan Aydın Özsıcak, Yazıcoğlu’nun öldüğü şüpheli helikopter kazasında GPS cihazını sökerek delilleri kararttığı iddia edilen isimdi. Darbe girişimi sonrası açığa alınan Kırıkkale Vali Yardımcısı Mehmet Canoğlu, Dink suikastinde delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan FETÖ’cü emniyet müdürlerini aklayan rapor yazmıştı. Rus uçağını düşüren iki pilotun darbeden gözaltına alınması karanlık dosyaların yeniden mercek altına alınmasına yol açtı.

Atamayı yapan müsteşar da açığa alındı

Binbaşı Hüseyin Erten’i Uludere faciasının ardından ‘korumaya alan’ dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ve eski Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları’nın da, 15 Temmuz cunta darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açığa alındığı ortaya çıktı. Hüseyin Erten’in eşi N.E’nin de daha önce bir memuriyeti olmadığı halde Bursa Çocukevleri Koordinatör Müdürü yapıldığı kaydedildi.