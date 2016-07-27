Eski Uludere Hudut Komutanı, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Eski Uludere Hudut Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Uludere Hudut Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Erten'in 28 Aralık 2011’de 34 kişinin yaşamını yitirdiği Şırnak'ın Uludere ilçesinde savaş uçaklarına bombardıman talimatı için istihbarat verdiği öne sürülmüştü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne bir süre önce vekaleten atanan ve darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırılan Erten, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Erten'in sorgusu sürüyor.