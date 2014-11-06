İdris Bal'ın kurduğu DGP'nin ilk gününde istifa geldi

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal'ın önderliğinde kurulan 'Demokratik Gelişim Partisi'nden (DGP) ilk ayrılan isim Fevzi Bubilik oldu.

Fevzi Bubilik, DGP'yi ilk toplantıdan sonra bıraktığını açıkladı. İlk etapta İdris Bal'a parti ile alakalı bazı tereddütleri olduğunu söylediğini ve partinin bir grup endeksli olmayacağına dair garanti aldığını belirten Bubilik, daha birinci toplantıda bir emrivaki ile karşılaştıklarını ifade etti.

'Partide demokratik ortam yok'

Başkanlık Divanı'nı oluşturma konusunda itiraz ettiğini söyleyin Fevzi Bubilik, toplantıda yaptığı itiraz sonrasında İşadamı Kani Kudu ile tartıştıklarını ve Kudu'nun kendisine 'fitneci' diyerek hakaret ettiğini ifade etti.



Parti ile ilgili bir takım kararların oldu bittiye getirilerek alındığını ve partide demokrat bir ortam olmadığını söyleyen Fevzi Bubilik, sonrasında istifa ettiğini belirtti.