İdris Bal partiyi kurdu; Demokratik Gelişim Partisi

AKP'den istifa eden Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, "Demokratik Gelişim Partisi"ninin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yapılan başvuruyu onayladığını açıklayan İdris Bal, daha önce kurulacağını açıkladığı yeni siyasi partisinin adının "Demokratik Gelişim Partisi" olacağını açıklayarak, parti kurma çalışmalarında sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Dün danışmanım, parti kuruluşu ile ilgili gerekli belgeleri, evrakları içişleri bakanlığına getireceğimizi söyledi. Randevu gerekip gerekmediğini sordu. Randevuya gerek yok dediler. Biz de bugün geldik. Evraklarımızı buraya verdik. Ama daha sonra genel sekreterin olmadığını ve bize alındı veremeyeceklerini söyledi. Yani evrakları aldıklarına dair bir belge veremeyeceklerini söylediler. Oysa biz o alındıyı almadan var olamıyoruz. Alındı belgesi verilmesi gerekirken burada net bir Anayasa suçu var. Dünden beri benim ve arkadaşlarımın üzerinde ciddi bir baskı var. Bundan sonra da bu baskıları hissediyoruz."

Bal'ın partinin adını, amblemini, tüzük ve programı ile ilkelerini bugün saat 11'de düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi.