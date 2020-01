Eski AKP'li İdris Bal: Erdoğan akıl ve mantıktan uzak, halkı kucaklayamaz

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı için belirlediği ortak aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylık başvurusunun yer aldığı dilekçeye CHP'li vekillerle birlikte imza atan eski AKP'li vekil İdris Bal, " Erdoğan akıldan ve mantıktan uzak bir insan. Ülke liderleri dahil herkesle kötü ilişkiler yürütüyor. Bu sebeple Erdoğan seçilerse halkı kucaklayamaz" dedi.

“Sadece CHP’nin ve MHP’nin adayı değil”

CHP ve MHP bugün ortak adayları Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na aday gösteren dilekçelerini, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. Başvuruyu CHP adına Grup Başbakanvekili Engin Altay, MHP adına ise Grup Başkanvekili Oktay Vural gerçekleştirdi. İhsanoğlu’nun adaylığı için CHP 111, MHP ise 52 milletvekilinin imzaladığı dilekçeleri Çiçek’e verdi. AKP ’den istifa eden Bağımsız milletvekilleri Hami Yıldırım ve İdris Bal da CHP dilekçesine imza attı.

Bal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hep sıkıntılı geçtiğini vurgulayarak, “Toplumsal bölünme ve krizlere neden olmuştur. Bu çerçevede ilk defa halkın seçeceği bir Cumhurbaşkanı adayı için ben de toplumsal bölünme ve krize yol açmamak adına Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylık dilekçesine imza attım” dedi.

Bal, “Çatı aday İhsanoğlu hem sağdan hem de soldan oy alacak; tarafsız, insan haklarına bağlı ve demokrasi yanlısı bir adaydır. Ülkemizin kutuplaşmasına meydan vermeyecek bir aday olması, dış politikayı iyi bilen bir uzman olmasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’na uygun bir isimdir. AKP’nin bir zamanlar İhsanoğlu’nun Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinde desteklediği ancak AKP’nin dış politikadaki yanlışlarını söylediğinde ötekileştirdiği bir isim. Ben de İhsanoğlu’nu sadece CHP’nin MHP’nin adayı olmadığını göstermek için adaylık dilekçesine imza vererek İhsanoğlu’nu destekliyorum” şeklinde konuştu.

'Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz çünkü...'

İdris Bal, “Biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan sırf MHP lideri Devlet Bahçeli ekranda görünmesin diye Habertürk'ü aramış, "İmralı Zabıtları" haberi nedeniyle Erdoğan Demirören’i arayarak Demirören’i ağlatmıştı. Erdoğan akıldan ve mantıktan uzak bir insan. Ülke liderleri dahil herkesle kötü ilişkiler yürütüyor. Bu sebeple Erdoğan seçilerse halkı kucaklayamaz. Tam yetkiyle Cumhurbaşkanlığı istemesi bile başlı başına bir sorun. Yetki kavgasının olacağı, yerine gelecek başbakanı atayarak yeni başbakanın yetkilerini gasp edecek ve kavga çıkacaktır” dedi.

'Az bilenden oy alır'

Bal, “Fiili olarak olur, her zaman yaptığı gibi iyi bir algı yönetimi, toplum mühendisliği ve az bilenden oy alarak Cumhurbaşkanı olabilir. Ancak son 6-7 aylık döneminde kutuplaştırıcı politikaları eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa her kesim için sıkıntılı olur. Erdoğan’ın sivri ve kutuplaştırıcı diline her konuşmasında rastlanıyor. Özellikle 17 Aralık sonrası iktidarın muktedirleştiği; yargı bağımsızlığının tehlikeye düştüğü, özgür medyanın susturulduğu, TÜBİTAK’ın çalışmaz hale geldiği herkesin ve her kesimin üzerinde baskısını artırdığı görüyoruz. Kendinden olmayana her ortamda hakaretler eden sosyal barışı tehlikeye atan, dış politikada Türkiye tarihinin en büyük yanlışları yapan bir partinin lideri aday olamaz” ifadelerini kullandı.

'Savunduğu doğrular hep değişti'

Erdoğan’ın her dönemde savunduğu doğruların değiştiğini aktaran Bal, “Erdoğan devleti kendi iktidarı için dizayn ediyor. Göreve geldiği dönemde verdiği sözlerin birçoğunu tutmadı. İstiklal mahkemelerini eleştirirken şuan yargıyı getirdiği nokta İstiklal Mahkemelerinden daha beter. 2007 öncesi karşı çıktığı her şeyi şimdi savunuyor. O zaman savunduğu her şeye karşı çıkıyor. Savunduğu doğrular hep değişti. Havuç ve sopa politikası güderek sözünü dinleyen STK, Cemaat ve sermayedarı ödüllendiriyor. Karşı çıkanı cezalandırıyor” dedi.

“Ne Gül ne de Sezer, tam ortasında

bir aday: Ekmeleddin İhsanoğlu”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yetkilerini kullanmadığı, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ise tam bir muhalefet partisi gibi davranarak sistemi işlemez hale getirdiğini belirten Bal, “Gül yetkilerini kullanmad ve zafiyet gösterdi. Sezer ise muhalifliğin dozunu artırarak muhalefet partisi gibi davrandı. Ne Gül ne de Sezer tam ortasında bir adaya ihtriyaç vardı bu adayda Ekmeleddin İhsanoğlu’dur. İhsanoğlu, kriz dönemlerinde dik duracak, yetkilerini ise tam anlamıyla kullanacak adaydır” şeklinde konuştu.

Dershane krizin yaşandığı dönemde AKP’den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kütahya Milletvekili İdris Bal, ihracı beklemeden 30 Kasım 2013’te istifa ettiğini açıklamıştı. Bal, AKP’den istifa ettikten sonra milletvekilliğinden istifa etmeyerek bağımsız Kütahya Milletvekili olarak görevine devam etmişti.