AKP'den ayrılan İdris Bal yeni parti kuruyor

AKP'de istifa eden bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Partileşme noktasına geldik. Partiler millete hizmet etmek için vardır. Bütün partiler milletin hayrına çalışmalıdır" dedi.

İdris Bal şöyle konuştu: “Geleceğe yönelik, kısır geçmişte gördüğümüz parti kavgalarını bir tarafa bırakarak, beraber çalışıp beraber adım atmalıyız. O çerçevede bizim uzunca süredir çalışmalarımız var. Arkadaşlarımızla beraber farklı kesimlerle. Yeri ve zamanı gelince açıklayacağız" dedi.

'Partileşme noktasına geldik'

Partilerin millete hizmet eden yarış dostları olduğunu belirten, Bal, "Düşmanlık bir tarafa atılmalı, Türkiye’de hukukun tesis edilmesi için, adaletin tesis edilmesi için, devletin saygınlığının iade edilmesi için özgürlüklerin kurulması için el ele hareket edilmelidir. Biz bu çerçevede arkadaşlarımızla bir araya geldik ve yeri gelince adını da koyup milletimizle paylaşacağız” diye konuştu.

Bal sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmanın önderliğini, liderliğini ben yapıyorum. Biz geçmişteki liderlikten ağzı yanan insanlar olarak istişare diyoruz. Şekli durumu anlamında 2015’e giremeyen bir hareket yaşayamaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine açıklık getiren İdris Bal, “Biz bir ilan yapmıyoruz. Bizim çalışmalarımız kamuoyu tarafından bilindiği için telaffuz noktasına geldi. Biz farklı kesimlerle bu istişareleri yapıyoruz. Bu istişarelerinde bir tanesi bugünkü görüşmeydi” ifadelerini kullandı.