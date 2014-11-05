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Politika

İdris Bal'ın kurduğu Demokratik Gelişim Partisi'nin logosu da ortaya çıktı

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, yeni kurulan Demokratik Gelişim Partisi'ni tanıttı

05 Kasım 2014 17:26

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, kuruluş çalışmaları tamamlanan Demokratik Gelişim Partisi'ni (DGP) Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Bal, partinin logosunun kırmızı renk içinde yer alan beyaz bir el olduğunu söyledi. 

"Türkiye'nin en büyük sorununun demokrasi eksikliği ve hukuksuzluk olduğunu" söyleyen Bal, "Zaten hukuksuzluk, kural tanımamazlık, devlet gelenekleri ile oynama, kutuplaşma, yalan ve iftira terörü, silahlı terör bizim varlık sebebimiz ve bu adımı atma sebebimizdir" dedi.

Cesur insanlarla yola çıktıklarını ve bu süreç içinde yaptıkları her toplantının takip edildiğini, görüştükleri dernek ve vakıf başkanlarının korkutulduğunu iddia eden Bal, "Tren kalkmıştır, bu tren farklı duraklarda duracaktır. Tüm cesur insanları, sağcısıyla solcusuyla demokrasiye inanan insanları, yalan iftira karşısında ben de varım diyen insanları, delikanlıları, cesur hanımefendileri, beyefendileri aramıza, buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

      
Demokrasi ve hukuk flaması altında yola devam edeceklerini anlatan Bal, milli değerlere saygılı olduklarını ve kutuplaşma peşinde olmadıklarını söyledi.

 

Sorular

 

Bal, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parti ambleminin eski DP'nin amblemine benzediğinin ifade edilerek "Kendinizi bir partinin devamı olarak görüyor musunuz?" diye sorulması üzerine logonun taklit değil orijinal olduğunu belirtti.
      
İdris Bal, "Cemaatle ya da Fetullah Gülen ile görüşmeniz oldu mu? İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay ve Hakan Şükür gibi isimleri partinizde görecek miyiz?" sorusuna, "Bismillah dedik, yola çıktık. Bazı arkadaşlarımız, ilk durakta bindiler, yetişebildiler. Bazıları yetişemedi, işleri vardı, mazeretleri vardı, belki onlar ikinci, üçüncü durakta binecekler bu minibüse" karşılığını verdi.
      
Hiçbir zaman iradesinin üzerine ipotek koydurmadığını dile getiren Bal, "Beni ister Sayın Gülen, ister İzzettin Doğan, ister Süleyman Efendi'nin cemaati, ister İskender Paşa, ister gayrimüslüm kesimler, cemaatler, ister ülkücü kesim, kim kucaklarsa kucaklasın şeref duyarım bundan. Kim desteklerse desteklesin şeref duyarım bundan. Eğer bahsettiğiniz sayın Gülen'se görüşmedim" ifadesini kullandı.
      
Tüm hedeflerinin 2015 seçimlerine girmek olduğunu belirten Bal, bunun için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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