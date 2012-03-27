İDO'nun 'öncelikli geçiş sistemi'ne tepki yağıyor

Yalova'da Topçular - Eskihisar Feribot İskelesi'nde İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) tarafından devreye sokulan 'Öncelikli Geçiş Sistemi' sürücülerden tepki gördü.

Özelleştirmeden bir süre sonra, yolcu bilet ücretlerini alınış saatine göre belirleyen İDO, şimdi de araçlar için 'Öncelikli Geçiş Uygulaması' başlattı.

Özellikle hafta sonu ve bayram gibi uzun süreli tatillerde kilometrelerce kuyrukların uzadığını gerekçe gösteren İDO, bundan böyle ekstra para ödeyenlerin sıra beklemeyeceği uygulamayı devreye soktuklarını duyurdu.

Sisteme tepki gösteren sürücüler ise "Parası olan rahatlıkla gemilere binerken, parası olmayanlar ise kuyrukta beklemeye mahkum ediliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla çifte standarttır. 'Parayı veren düdüğü çalar' anlayışı güden İDO'yu kınıyoruz" diye konuştu.

Sistemden yararlanmak isteyen otomobiller 50 TL yerine 70 TL, ticari ya da binek minivan 55 TL yerine 75 TL, jip/arazi taşıtı ile en fazla 20 kişilik minibüs 60 TL yerine 80 TL ödüyor. Bu uygulamadan kamyonet, kamyon ve otobüsler ise yararlanamıyor.