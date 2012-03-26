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Ekonomi

İDO parayı bastıran arabalı yolcuya 'öncelikli geçiş hakkı' veriyor!

İDO’dan yapılan açıklamada, özellikle hafta tatili başlangıcı ve sonu ile bayram ve benzeri uzun süreli tatillerde kilometrelerce kuyrukların uzadığı Eskihisar- Topçular feribot iskelelerinde bundan böyle esktra para ödeyenler sıra beklemeyecek.

26 Mart 2012 20:47

 

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular hattında araçlarıyla seyahat eden yolculara 20 TL daha fazla ödedikleri takdirde kuyrukta beklemeden, ayrı bir şeritten vapura binme hakkı tanıyor.
 
'Öncelikli geçiş sistemi’ olarak tanıtılan bu sistem bugünden itibaren uygulamaya konulurken, gerekçe olarak da ’Özellikle gideceği yere acil ulaşması gereken ve beklemek istemeyenlere öncelikli biniş ve öncelikli iniş avantajı sağlıyor’ denildi.    
 
Öncelikli sistem Eskihisar-Topçular arasında yapılan araba vapuru seferlerinde özel gişelerde ve ayrı bir şeritten gerçekleştiriliyor.
 

Kamyon ve otobüsler yararlanamayacak

 
 
İDO’nun açıklamasına göre bu uygulamadan kamyonet, kamyon ve otobüsler yararlanamıyor. Öncelikli sistemden yararlanmak isteyen otomobiller 50 TL yerine 70 TL, ticari ya da binek minivan 55 TL yerine 75 TL, jip/arazi taşıtı ile en fazla 20 kişilik minibüs 60 TL yerine 80 TL ödüyor. Motosikletlilerin de geçiş yapabildiği bu bölümde, onlar yine eskiden olduğu gibi 12 TL ödemeye devam edecek.

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