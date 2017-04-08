İdlib'deki saldırıda ikizlerini kaybeden baba, Erdoğan'ı alnından öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 30’u çocuk 86 kişinin hayatını kaybettiği İdlib'deki 'kimyasal saldırı'da 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 ferdini kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü. Erdoğan, aileye başsağlığı dileklerini iletirken, Abdülhamid el-Yusuf da teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öptü.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından, Adana'daki toplu açılış törenine katılmak üzere Hatay Havalimanı'na geçti.

Burada, Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği 'kimyasal silah saldırısı'nda 9 aylık Aya ve Ahmed isimli ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden 13 üyeyi kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüştü.

Yusuf, "Tek ümidimiz, bizim büyük ağabeyimiz Recep Tayyip Erdoğan. Umarız ki mesajımız, tüm dünyaya ulaşır." diyerek, cep telefonundan bebeklerinin fotoğraflarını gösterdi.