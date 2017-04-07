Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: İdlib'de Sarin gazı kullanıldı

Sağlık Bakanlığı, İdlib'teki 'kimyasal saldırı' ile ilgili son durumu açıkladı. Bakanlık, saldırıda yaralananların Sarin gazından etkinlendiklerini belirtti.

Muhaliflerin elindeki İdlib’e düzenlenen saldırıda en az 80 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalifler ve Batılı ülkeler kimyasal silah kullanıldığını savundukları saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı sorumlu tutarken Rusya, Suriye ordusunun muhaliflerin elindeki kimyasal silah deposunu vurduğunu savunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırı sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralılar ve otopsi sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi:

"Suriye'de yaşanan patlama sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralılar ve otopsi sonuçlarıyla ilgili son durum şöyledir; Hatay'daki hastanelerde 30, Adana Balcalı Üniversite Hastanesinde 1 olmak üzere toplam 31 yaralı bulunmaktadır. 3 ağır yaralı hayatını kaybetmiştir. İlk tahlil sonuçlarına göre hastalarda kimyasal maddeye (Sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlanmıştır. Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılmıştır. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapılmaktadır. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafından alınan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."