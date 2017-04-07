İdlib'deki saldırıda ikizlerini kaybeden baba: Tüm dünya bizi terk etti

İdlib’deki kimyasal saldırıda ikizlerini kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, “Tüm dünya bizi terk etti. Dünya gözünün önündeki bu katliamlara sessiz kalıyor. Yalnız bırakıldık” dedi.

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuşan Abdülhamid El-Yusuf, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah erken saatte bombardıman başladı. Biz bomba atıyorlar diye düşündük, kimyasal gaz çok da aklımıza gelmemişti. Ben ailemle birlikteydim. Hiçbir şeyden etkilenmediklerini düşündüm. Onları evimizde güvenli bir yere bıraktım. Mahalleden 4 çocuk da yanlarındaydı.

Başkalarına yardım için hemen bombalanan diğer yere gittik. Kim birini kurtarmaya çalışsa o da yere yığılıyordu. Titremeye, ağızlarından köpük çıkarmaya başladılar.”

"Kardeşim Abdülkerim de

kaldırımda cansız yatıyordu"

“Yüzümüze birer parça bez bağladık. Ailemin olduğu yere doğru, yola gitmeye başladım. Önce kardeşim Yasir Ahmed’i gördüm, oğlu Ammar yanındaydı, ikisi de ölmüştü. Kardeşim Abdülkerim de kaldırımda cansız yatıyordu.”

"Ambulans zamanında gitse

belki yaşayabilirlerdi"

“Eşim Delal, oğlum Ahmed ve kızım Aya... Eşim çocukların yanındaydı. Ben dışarıdayken fenalaşmışlar. Ambulans gitmiş oraya ama kurtaramamışlar. Ben 5 saat sonra binaya gidebildim. Ölmüşlerdi. Ambulans zamanında gitse belki yaşayabilirlerdi.”

“Ailemden 25 kişiyi kaybettim. Pek çok da yaralı var. Bazıları Türkiye’de tedavi görüyor.”

"Tüm dünya bizi terk etti"

"Çok acı çekiyorum, yas tutuyorum. Çok yorgunum, zaman zaman ayakta durmakta zorlanıyorum. Bazen baygınlık geçiriyorum.”

“Tüm dünya bizi terk etti. Bizim için, akan kanı durdurmak için bir şeyler yapılmalı. Dünya gözünün önündeki bu katliamlara sessiz kalıyor. Yalnız bırakıldık...”