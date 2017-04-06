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Dünya

İdlib'den: Hayatın ölüme verdiği gözdağıydı çocuklar; Aiya ve Ahmed ikiz, babalarının kucağında cansız!

Baba Youssef, saldırıda eşini de kaybetti

06 Nisan 2017 16:28

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleşen 'kimyasal saldırı'ya tüm dünyadan tepkiler sürerken ortaya çıkan bir fotoğraf 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği katliamın boyutlarını ortaya koydu.

Dünya medyasında gündem olan fotoğrafta henüz çocuk yaştaki Ahmed ve Aiya ikizlerin cansız bedenleri babaları Abdul Hamid Youssef'in kollarında görülüyor. Baba Youssef, çocuklarına sıkı sıkı sarılmış ve onlara son kez veda ediyor. 

Youssef, ailesinden tam 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Çocuklarının ve eşini kaybeden Youssef mezarlıkta ayakta durmakta zorlandı.

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda en az 20 çocuk ve 17 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

NOT: Süreyya Berfe'nin 'Çocuklar hayatın ölüme verdiği gözdağıdır" dizesinden ilhamla...

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