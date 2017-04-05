"İdlib'de kimyasal saldırı" iddiası Birleşmiş Milletler gündeminde

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun beldesinde "kimyasal gaz" kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası, Çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

Oturum talebi, Konsey'in daimi üyelerinden Fransa'dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İdlib'deki katliamın sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada çatışmalarda kimyasal silah kullanımının kesinlikle yasaklandığı hatırlatıldığı ve böylesi bir eylemin savaş suçu olacağı vurgulandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü de saldırıda kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını tespit etmek için kanıt topluyor.

'11'i çocuk en az 58 kişi öldü'

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 11'i çocuk en az 58 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gözlemevi, saldırının Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiğini ve kimyasal gaz kullanılmış olabileceğini belirtti.

Suriye ordusu ise "kimyasal saldırı" düzenlediği iddialarını reddederek, muhaliflerin elindeki bir gaz deposunu vurduğunu açıkladı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'daki haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ordunun komuta kademesi, bugün Han Şeyhun'da kimyasal ya da herhangi bir zehirli madde kullanıldığı iddialarını reddediyor. Bunları hiçbir zaman, hiçbir yerde kullanmadığının ve gelecekte de kullanmayacağının altını çiziyor."

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar daha önce de birçok kez ortaya atılmış ve bunlar Şam yönetimi tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye ordusunun 2014 ve 2015 yıllarındaki saldırılarında en az 3 kez klorin kullandığını saptamıştı. Ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının da hardal gazı kullandığı ortaya çıkmıştı.

Rusya ordusu da yaptığı açıklamada Salı günü İdlib eyaleti civarında herhangi bir hava operasyonu düzenlemediklerini söyledi.

ABD: Gözardı edilemez

Saldırı, uluslararası toplumun tepkisini çekti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "bu menfur olayın uygar dünya tarafından gözardı edilemeyeceği" belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Başar el Esad rejiminin bu korkunç eylemleri, bir önceki (ABD) yönetimin zayıflığı ve kararsızlığının bir sonucudur" dedi.

Avrupa Birliği (AB) saldırının başlıca sorumlusunun Suriye hükümeti olduğunu belirtirken, İngiltere'de saldırının ordunun parmak izlerini taşıdığını vurguladı.

Erdoğan'dan Putin'e: İnsanlık dışı saldırı

Kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik iddiaların ortaya atılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" dedi.

Son gelişmeler sonrası Putin'i telefonla arayan Erdoğan, İdlib'deki saldırının "Astana barış sürecini tehlikeye attığını" söyledi.

Anadolu Ajansı (AA), Erdoğan'ın St Petersburg saldırısıyla ilgili taziyesini de ilettiği telefon konuşmasında İdlib'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirdiğini ve iki liderin Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladıklarını bildirdi.

AA: 15 kişi tedavi için Türkiye'de

AA ayrıca İdlib'deki saldırıda yaralanan ve durumları kritik olan 15 kişinin tedavi için Türkiye'ye götürüldüğünü duyurdu. Ajans, bu kişilerden birinin erkek, kalanının ise kadın ve çocuklar olduğunu aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı sonrası birçok kişinin "nefes almakta zorlandığını" duyurmuştu.

Yerel İrtibat Komiteleri adlı oluşum ise "oksijensiz kalma" sonucu gerçekleştiğini iddia ettiği ölümlere ilişkin bazı fotoğrafları yayımlamıştı.

'Kusma ve ağızda köpürme'

Han Şeyhun'daki ilk yardım çalışanları, "kusma ve ağızda köpürme" gibi şikayetlerle karşılaştıklarını açıkladı.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan yerel ilk yardım yetkilisi Muhammed Resul, saldırı haberinin kendilerine sabah saat 06.45 sıralarında geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Olayı duyduktan hemen olay yerine üç ambulans gönderdik. Sokakta yaralı durumda, nefes almakta güçlük çeken insanlar ve çok sayıda çocuk vardı. Yaralıları hastanelere göndermeye başladık. Ekiplerimiz halen oradalar. İnsanları, hastanelerde yaşanan doluluk nedeniyle sürekli boş yataklı kliniklere sevketmeye çalışıyorlar.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan bir doktor ise yaralıların tedavi edildiği bir hastanenin saldırıya uğradığını söyledi.