Beyaz Saray'dan İdlib açıklaması: Saldırı Obama ekibinin Suriye politikasının sonucu

ABD, Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun'da kimyasal saldırı sonucu yaşandığı iddia edilen ölümlere ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz, görmezden gelinemez. Saldırı Obama ekibinin Suriye politikalarının sonucu" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sean Sözcüsü Sean Spicer, geçen hafta yaptığı açıklamada “Esed konusunda, şu an bulunduğumuz nokta itibarıyla kabul etmek zorunda olduğumuz bir siyasi gerçeklik var” demişti.

"Utanç sayfası açmıştır"

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, ise kendisi gibi Cumhuriyetçi olan Donald Trump'ın Suriye politikasını eleştirdi. McCain, CNN televizyonuna yaptığı konuşmada, "Beşşar Esed ve arkadaşları, Ruslar, ABD'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Eminim ki Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un geçtiğimiz günlerde Suriye halkına seslenerek kendi geleceklerine kendilerinin karar verecekleri yönünde söylediği sözleri not ettiler" dedi.

"ABD'nin artık geri çekilmesi ve Rusya'yla yeni bir düzen kurmaya çalışması onları cesaretlendirmiştir." ifadesini kullanan McCain, "ABD yönetiminin Suriye savaşını sona erdirmeyi öncelikleri arasına almaması ülke tarihinde yeni bir utanç sayfası açmıştır." şeklinde konuştu.

Trump'a seslenen McCain, "Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyeceğimizi söylemesini istiyorum. Esed'i yerinden almak için her şeyi yapacağımızı söylemesini istiyorum" dedi.