İdlib'de kimyasal saldırı şüphesi; en az 58 kişi öldü!

Suriye'de muhaliflerin kontrolü elinde bulundurduğu İdlib'in 50 kilometre güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuklarında da bulunduğu en az 58 kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın kişi yaralandı. Suriye muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yerel saatle 06:45'te gerçekleştirilen saldırıda kimyasal silah kullanıldığını, saldırının Rus ya da Suriye rejimi tarafından yapıldığını açıkladı. Kremlin tarafından yalanlanan iddiayla ilgili konuşan bölgedeki doktorlar kurbanlardaki bulguların kimyasal saldırıyı gösterdiğini bildirdi. İdlib'de bazı depoların vurulduğunu doğrulayan Beşşar Esad yönetimi de, kimyasal silah kullanılmadığını, İdlib'deki depolardan birinin muhalifler tarafından gaz deposu olarak kullanıldığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili Türkiye'den de peş peşe kınama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'de düzenlenen saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" diye konuştu. Erdoğan, saldırıların Astana sürecindeki emekleri heba etme riski taşıdığını belirtti. Erdoğan'dan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'de devam eden barış görüşmeleri hakkında "Bu bizim için kabul edilemez ve tüm süreci heba edebilir" dedi.

Türkiye'den ambulanslar gitti

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çok sayıda ambulans, İdlib'den getirilen yaralıları bekliyor. Özel kıyafet giymiş sağlık ekipleri, yaralıları kontrol ettikten sonra girişlerine izin veriyor. Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Rejim suçlamaları reddediyor

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları mart ayında yaptıkları açıklamada, Suriye rejimini geçen aylarda Halep ve başka yerlerde klor gazı kullanmakla suçlamıştı. Şam yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda da kimyasal silah suçlamalarını geri çevirmişti.

Suriye bu saldırıyla ilgili kimyasal silah suçlamalarını da redetti. Şam yönetiminden yapılan açıklamada İdlib'e yapılan saldırı doğrulandı, ancak muhaliflerin vurulan bir depoda kimyasal gaz bulundurmuş olabilecekleri ifade edildi.

Erdoğan: Kabul Edilemez

Öte yandan St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz" dedi. Telefon görüşmesinde İdlib'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya da değinen Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" diye konuştu.

Fransa'dan BMGK'ya çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, BM Güvenlik Konseyi'ne İdlib'deki saldırı ile ilgili olarak acil toplanma çağrısı yaptı. "Bu iğrenç saldırıyı kınıyorum" diyen Ayrault, “Uluslararası güvenliği tehlikeye atan böylesi ciddi eylemler karşısında, herkesi sorumluluklarından kaçmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı yaşandığı iddia edilen kimyasal silah saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suriye’nin İdlip Vilayetine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün (4 Nisan) düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yolaçan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Han Şeyhun’dan intikal eden görüntü ve bilgiler, rejimin BM Güvenlik Konseyi'nin 2118 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden kimyasal silah kullanımını sürdürdüğüne işaret etmektedir. Uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, benzerleri yakın geçmişte de cereyan eden bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz.

Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, ateşkes düzenlemesinin ağır ihlallerini oluşturan ve tamamen sivilleri hedef alan sözkonusu acımasız saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.