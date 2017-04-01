ABD: Esad siyasi bir gerçek, geleceği Suriye halkına bağlıdır

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Suriye'de siyasi gerçeği kabullenmeliyiz" diyerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaderine karar verecekleri Suriye halkı olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Spicer, bugün yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli" ifadesini kullanarak, ABD'nin bölgede yalnızca IŞİD'i yenmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Sean Spicer basın toplantısında, Barack Obama yönetimine atıfta bulunarak, "Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var; önceki yönetim döneminde Esad ile ilgili pek çok fırsat yitirdik" dedi.

"Şu anda IŞİD'i yok etmeye odaklanmamız gerek" diyen Spicer, "ABD'nin Suriye ve Irak'ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıdır" şeklinde konuştu.