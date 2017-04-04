Erdoğan: İdlib'deki insanlık dışı saldırılar kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz" dedi. Telefon görüşmesinde İdlib'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya da değinen Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" diye konuştu.

Erdoğan mesajında, Putin'in de şehirde bulunduğu sırada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralının bulunduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu, yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz. Zat-ı Devletlerinin şahsında, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile dost Rusya halkına en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

Görüşmede Suriye'deki durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" dedi. Erdoğan, saldırıların Astana sürecindeki emekleri heba etme riski taşıdığını belirtti.

Erdoğan'dan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib'deli saldırıya ilişkin değerlendermilerde bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'de devam eden barış görüşmeleri hakkında "Bu bizim için kabul edilemez ve tüm süreci heba edebilir" dedi.

Çavuşoğluy ayzrıca "Kerkük Meclisi'nin kararı değil. Araplar ile Türkmenler bu karara katılmadı. Bakıldığı zaman, 'Referanduma gidilebilir' denmiyor. Bu konuda kararı verecek olan Bağdat" diye konuştu.

