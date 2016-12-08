İdil Biret'ten, Sagalassos Antik Kenti yararına konser

Dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, Sagalassos Vakfı yararına 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’da İş Sanat Konser Salonu’nda düzenlenecek konserde sahne alacak. Biret, bu konserin hemen ardından aynı repertuvarı, mayıs ayında ABD'nin Chicago eyaletinde de seslendirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin kurucularından biri ve başkanı olduğu Sagalassos Vakfı, Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos antik kentini korumak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Çağımızın büyük virtüözü İdil Biret de, vakfın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Piyano repertuvarının en zor eserlerindeki yetkinliği ve yorumlarındaki senfonik derinlik ile çağımızın klasik müzik yorumculuğuna damgasını vuran İdil Biret’in bu konserdeki programında Bach’ın Re minör Kromatik Fantezi ve Füg’ü ile Kempff’in piyanoya uyarladığı Fa Majör Flüt Sonatı, Chopin’in Si minör Sonatı opus 58, Ravel’in Gaspard de la Nuit başlıklı eseri ve Prokofiev’in 2 numaralı Sonat’ı yer alıyor.

Konserin biletleri 8 Aralık Perşembe günü, 200, 120, 90, 75 ve 50 TL fiyat seçenekleriyle Biletix satış kanallarından satışa sunulacak.

Konserle ilgili detaylı bilgi için: www.biletix.com

İdil Biret 75’inci yaşını sahnede kutladı

Boğaziçi Üniversitesi’nin 'Onursal Doktora” unvanına sahip olan Biret 75. doğum gününü, üniversitenin 'İdil Biret ile Baş Başa' konserinde kutladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin 7 Aralık'ta düzenlediği, Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri'nin 20. yılı konserlerinde sahne alan sanatçı, Johann Sebastian Bach ve Sergei Sergeyevich Prokofiev'in eserlerinden bir seçkiyi yorumladı.

İlk kez 8 Aralık 1996 tarihinde Albert Long Hall Klasik Müzik etkinliklerinin açılış konserini veren İdil Biret’e gecede Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan teşekkür plaketi sundu. Özkan, dünyaca ünlü pek çok sanatçı ve topluluğu klasik müzikseverlerle buluşturarak bir 'Boğaziçi klasiği' ‘haline gelen Albert Long Hall Klasik Konserleri’nin 20. yılını taçlandırdığı için İdil Biret’e teşekkür etti.

İdil Biret kimdir?

Müzik kariyerine henüz 5 yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye verdiği konserle başlayan ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, Paris Ulusal Konservatuarı’nı bitirdikten sonra dünya çapında tanınan bir isim oldu.

İdil Biret, TBMM’nin özel yasasıyla 7 yaşında Fransa’ya gönderildikten sonra Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff gibi hocalarla çalışmış, 15 yaşında Paris Ulusal Konservatuvarı’nı birincilikle bitirmiştir. Uluslararası festivallerde ve konserlerde ünlü orkestralar ve şeflerle çalan Biret, Chopin, Brahms ve Rachmaninoff’un tüm piyano yapıtlarını kaydederek romantik piyano literatürüne geçmiştir. Birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapan değerli piyanist, 1971’de T.C. Devlet Sanatçısı olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nin 'Onursal Doktora” unvanına sahip olan Biret, sayısız uluslararası ödül ve nişanla onurlandırılmıştır. 70’i aşkın LP/CD’si bulunmaktadır.