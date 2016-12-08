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Kültür-Sanat

İdil Biret 75’inci yaşını sahnede kutladı

Biret yeni yaşını, Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği konserde kutladı

08 Aralık 2016 23:43

Ünlü piyano virtüözü İdil Biret, 75. doğum gününü, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'İdil Biret ile Baş Başa' konserinde kutladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri’nin 20. yılına imza atan Biret'in 7 Aralık tarihine rastlayan doğum günü, 'İdil Biret İle Başbaşa' başlığıyla sunduğu, J.S. Bach'dan Prokofiyef'e en parlak yapıtlardan seçilmiş dinletisi ile büyük bir coşkuya sahne oldu.

 

 

İlk kez 8 Aralık 1996 tarihinde Albert Long Hall Klasik Müzik etkinliklerinin açılış konserini veren İdil Biret’e, gecede Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan teşekkür plaketi sundu. Özkan, dünyaca ünlü pek çok sanatçı ve topluluğu klasik müzikseverlerle buluşturarak bir 'Boğaziçi klasiği' haline gelen Albert Long Hall Klasik Konserleri’nin 20. yılını taçlandırdığı için İdil Biret’e teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 'Onursal Doktora” unvanına sahip olan Biret, sayısız uluslararası ödül ve nişanla onurlandırılmıştır. 

 

Prof. Mehmed Özkan - İdil Biret

 

Prof. Dr. Özkan, klasik müzik konserleri dizisini önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi amaçladıklarını ekleyerek Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri koordinatörü Evin İlyasoğlu’na da teşekkürlerini sundu.

 

İdil Biret 5 yaşında, Çankaya Köşkü’nde İsmet İnönü ve davetlilere çalarken, 1947

 

İdil Biret kimdir?

Müzik kariyerine henüz 5 yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye verdiği konserle başlayan ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, Paris Ulusal Konservatuarı’nı bitirdikten sonra dünya çapında tanınan bir isim oldu.

İdil Biret, TBMM’nin özel yasasıyla 7 yaşında Fransa’ya gönderildikten sonra Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff gibi hocalarla çalışmış, 15 yaşında Paris Ulusal Konservatuvarı’nı birincilikle bitirmiştir. Uluslararası festivallerde ve konserlerde ünlü orkestralar ve şeflerle çalan Biret, ChopinBrahms ve Rachmaninoff’un tüm piyano yapıtlarını kaydederek romantik piyano literatürüne geçmiştir. Birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapan değerli piyanist, 1971’de T.C. Devlet Sanatçısı olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nin 'Onursal Doktora” unvanına sahip olan Biret, sayısız uluslararası ödül ve nişanla onurlandırılmıştır. 70’i aşkın LP/CD’si bulunmaktadır.

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