Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, AKP'den istifa iddialarını yalanladı

Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası sonrası babası Sadık Albayrak'ın da AKP'den istifa ettiğini söyledi. Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise, Albayrak ile görüştüğünü ve söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk oldu. Gürkan Hacır'ın sunduğu, İsmail Saymaz ve Elfin Tataroğlu'nun da konuk olduğu program sırasında Gazeteci Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'ın istifa sürecine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Berat Albayrak'ın istifası sonrası babası Sadık Albayrak'ın da AKP'den istifa ettiğini söyledi.

“Sadık Albayrak, kriz sürecinde Tayyip Erdoğan'a ulaşamıyor ve çok kırılıyor”

İşte Barış Yarkadaş'ın o açıklamaları;

"Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor. Artık siyasete veda etti. Edindiğim bilgiye göre; bir iddiada baba Sadık Albayrak'ın da AKP'de istifa ettiği yönünde. Ancak dediğim gibi. Bu bir iddia...

Yine bir başka iddiaya göre, Sadık Albayrak, kriz sürecinde Tayyip Erdoğan'a ulaşamıyor ve çok kırılıyor. Ben, pazar gecesinden beri değişik saatlerde Berat Albayrak'ı her gün en az 4 kere aradım. Albayrak sonu 61 61 ile biten telefonunu hiç açmıyor. Berat Albayrak'a şu an hiç kimse ulaşamıyor."

Kütahyalı: AK Parti'den istifa lafları başta olmak üzere diğer iddialar tamamen yalan

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Albayrak'la konuştuğunu ve Yarkadaş'ın iddialarının doğru olmadığını öne sürerken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Sadık Albayrak ile 1 saat kadar telefonda konuştuk. Çok keyifli ve kahkaha dolu bir sohbetti. Fıkralar, hikayeler. AK Parti'den istifa lafları başta olmak üzere diğer iddialar tamamen yalan. Dimdik mücadeleye devam ediyor. Çocuklarıyla, torunlarıyla çok mutlu ve neşeliydi."

TIKLAYIN - Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti: 'At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!'

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle onayladı: Af talebi kabul edildi!