İddia: Ankara'da ambulanslar VIP hastalar için seferber!

Ankara'daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçıların, “Ankara’da VIP hasta döneminin başladığını, bu kişilere belirlenen algoritmaya uymamasına ve semptom göstermemesine rağmen test yaptırıldığını” anlatmasının ardından bir skandal daha ortaya çıktı. Bazı 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli sağlık emekçileri, ambulansların ve 112 ekiplerinin VIP Covid-19 hastaları için seferber edildiğini ileri sürdü. Bu sağlıkçılar, “Başka vakaya giderken bu iptal ediliyor ve ‘torpilli VIP hastalara’ yönlendiriliyoruz” diyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ankara’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık emekçisi, 112 Çağrı Merkezi’nde çağrılara yetişilemediğini ve bu nedenle de yurttaşların 112’ye ulaşamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vaka için, 'Şu kişinin yakını, VİP hastamız' denilerek bizi yönlendiriyorlar"

“Bize vaka bildirimi telefonla veya telsizle yapılıyor. Vaka bildirimde, ‘Vaka şu kişinin yakını, bu kişinin tanıdığı’ veya açık açık ‘VIP hastamız’ denilerek bizi acil bir durumu olmayan Covid- 19 vakalarına yönlendiriyorlar. Hatta bir başka vakaya gidiyorsak bile bu iptal ediliyor ve ‘torpilli VIP hastalara’ yönlendiriliyoruz.

VIP Covid-19 hastasına gittiğimizde, hiçbir şeyi olmadığını, arabası olduğunu veya yürüyebiliyor durumda olduğunda görüyoruz. Bazen VIP hastayı ambulansa ihtiyacı olmamasına rağmen ambulansla hastaneye götürüyoruz veya VIP hasta, ‘ben hastaneye gitmek istemiyorum bana burada, evimde bakın’ diyor” ifadelerini kullandı.

"VIP hastalar siyasetçilerin yakınları oluyor"

“VIP Covid-19 hastalarına özel muamele yapmamızı istiyorlar” diyen 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan ambulans şoförü, “VIP hastalar siyasetçilerin yakınları oluyor, Sağlık Bakanlığı’nda veya 112 komuta merkezinde çalışan birlerinin yakınları da olabiliyor. Açık açık ben bakanlıkta çalışıyorum veya ben siyasetçiyim diyen VIP hastalar da oluyor.

"Daha acil hastalara ulaşmakta zorlanıyoruz"

Covid-19 vakalarının artmasıyla ve bizim aciliyeti olan Covid-19 vakaları ile aciliyeti olmayan VIP Covid-19 hastalarına yönlendirilmemiz nedeniyle kırmızı kodlu vaka diye tabir edilen ‘Trafik kazasında yaralanan birine veya kalp krizi geçiren acil hastalara’ ulaşmakta güçlük çekiyoruz artık” diye konuştu.

"Artık ambulansları dezenfekte edecek ve havalandıracak vaktimiz olmuyor"

Ankara’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir acil tıp teknisyeni ise, “Biz pandeminin ilk 4-5 ayında daha rahat çalışıyorduk. Pozitif veya şüpheli Covid-19 bağlantılı vaka sayımız 24 saatte sadece 4-5 civarında oluyordu. Pozitif hasta taşıdığımız zaman bize bir saat istirahat izni veriliyordu ve bu sürede de ambulansı temizleyip havalandırıyorduk ama bu bir saatlik izin de kaldırıldı. Son zamanlarda taşıdığımız pozitif vaka sayısı ve iş yükümüz o kadar arttı ki artık ambulansları dezenfekte edecek ve havalandıracak vaktimiz olmuyor. Önceki akşam peş peşe iki pozitif hasta taşıdım. Ayrıca zaman zaman eldiven, maske ve koruyucu ekipman sıkıntısı da çekiyoruz” dedi.

"Günlük vaka sayılarının asla gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz"

Ankara’da bir 112 ekibinin 24 saatte 10 civarında Covid-19 hastası taşıdığını anlatan acil tıp teknisyeni sözlerini şöyle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayılarının asla gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Artık ambulanslar yetmiyor ve sahada çalışan sağlıkçıların neredeyse yarısı Covid-19’a yakalandı. 150 civarındaki 112 ekibi bir dönem 70’e kadar düştü çünkü bu ekipler Covid-19’a yakalanıyor. Bu da diğer ekiplerin daha da yoğun çalışmasına yol açıyor.

"Götürdüğümüz hastayı almak istemediler"

Dün kırmızı kodlu bir düşme vakası aldık. Yurttaş evinde düşmüş ve boynunu oynatamıyor, hemen hastaneye götürdük ama hastayı, ‘Covid-19 nedeniyle hastane dolu’ diyerek almak istemediler. Çok ciddi anlamda bir 112 krizi yaşanıyor ve böyle gitmesi durumda da bu ambulans krizi çok ciddi bir boyutlara ulaşacak. Ambulansa ihtiyacı olmayan Covid-19 hastaları için tıpkı filyasyon ekiplerine tahsis edildiği gibi araç tahsis edilmeli ve 112 ekiplerinin iş yükü azaltılmalı.”

TIKLAYIN - Acil tıp teknisyenleri uyarıyor: 112 krizi kapıda