Acil tıp teknisyenleri uyarıyor: 112 krizi kapıda

112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan acil tıp teknisyenleri pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları anlattı. Sayıları hızla artan Covid-19 hastaları nedeniyle kalp krizi geçiren hastalara veya trafik kazalarında yaralanan kazazedelere yetişmekte zorluk çektiklerini belirten teknisyenler, bir 112 krizinin kapıda olduğuna dikkat çekti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir acil tıp teknisyeni, "Pandeminin başına kıyasla özellikle son aylardaki vaka sayılarının tırmanmasıyla beraber çok yoğun çalışmaya başladık” dedi.

"Kadıköy’deki bir ambulans ekibi, Sancaktepe’ye gönderiliyor"

“İstanbul Valiliği’nin oluru ile tüm Covid-19 hastalarının ambulansla eve ve hastaneye nakli için kolaylık gösterileceği söylendi, bu da müthiş bir iş yükü yarattı” diyen 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan bir başka acil tıp teknisyeni de şunları anlattı:

“112 komuta merkezi ben bir vakaya giderken, ‘Hayır buradaki vakaya git, bu daha acil diyor’ ve bu da bir karmaşaya neden oluyor. Vakanın aciliyetine göre bir vakaya giderken başka bir vakaya yönlendirilmemiz normal ama bunun son zamanlarda çok sık yaşanması dikkat çekici. Daha önce bu kadar sık yaşanmıyordu. Önceki gün iki, üç defa gideceğim Covid-19 vakası durduruldu ve kalp krizi, trafik kazası gibi vakalara yönlendirildik. Mesela Kadıköy’deki bir ambulans ekibi, Kadıköy’e pek yakın sayılmayan Sancaktepe’ye gönderiliyor. Örneğin, bir vatandaş pozitif ve aracı yok. ‘Ben evime nasıl gideceğim?’ Dediği zaman ambulans yönlendiriliyor bu da ekstra bir iş yükü doğuruyor. Bu Covid-19 hastası elbette evine götürülmeli ama bunun için ambulansa ihtiyaç yok, 112 haricinde başka bir oluşumla çözülebilecek bir şey bu.”