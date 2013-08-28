İçişleri: Dernek isminde 'Kürdistan' kelimesi kullanmak suç

Diyarbakır'da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'nin tabelasında yer alan Kürdistan ismine İçişleri Bakanlığı onay vermedi. Bakanlıktan derneğe gönderilen yazıda, Kürdistan kelimesinin Anayasanın 14'üncü ve TCK'nın 302'nci maddelerine göre suç oluşturduğu belirtilerek, derneğin adının değiştirilmesi istendi. Dernek Başkan Yardımcısı Roger Cağer, adlarını değiştirmeyeceklerini ve kendilerine dava açılması durumunda bunu mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan Diyarbakır'da kurulan ve yasa gereği tabelasını asan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'nin tüzüğünü inceleyen Diyarbakır Valiliği, dernek adında yeralan Kürdistan kelimesi ile ilgili tereddüt yaşayınca, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan görüş istedi. İçişleri Bakanlığı'ndan Diyarbakır Valiliği'ne gönderilen yazıda, 5253 sayılı kanunun 28. maddesinde derneklerin İçişleri Bakanlığı'nın izni ile kullanabileceği kelimelerin belirtildiği, aynı kanunun 29. maddesinde de derneklerin mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın, bir üst kuruluşun veya bir derneğin adını kullanamayacağının hüküm altına alındığı belirtilerek, "5253 sayılı kanunda dernek adlarında kullanılması yasak kelimeler ile ilgili başka bir düzenleme bulunmaması, derneklerin 28. ve 29. maddelerde yasaklananlar dışında istedikleri her kelimeyi adlarında kullanabilecekleri anlamına gelmemektedir" denildi.

Derneğe de tebliğ edilen İçişleri Bakanlığı yazısında, Anayasa'nın 14. ve TCK'nın 302. maddelerinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve birliği bozmanın suç olarak tanımlandığı ifade edilerek, "5253 sayılı kanunun 30. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan, amaçları ve konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulamayacağı hüküm altına alınmış, bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler ise aynı kanunun 32. maddesinin (p) bendinde belirtilmiştir. Bu yasal düzenlemeler gereğince Diyarbakır ilinde kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'nin adında bulunan Kürdistan kelimesi, Anayasanın 14. maddesi ve TCK'nın 302. maddelerinde yeralan düzenlemelere göre suç oluşturduğundan, söz konusu kelimenin dernek adında kullanılması uygun değildir" dendi.

'Derneğin adını değiştirmeyeceğiz'

Bakanlıktan gelen yazıda derneğin adının değiştirilmesi istenirken, derneğin Başkan Yardımcısı Roger Cağer ise yazıya tepki gösterdi. Cağer, Kürdistan isminin yasalara aykırı olmadığını ve Anayasa'nın 14. ve TCK'nın 302. maddelerinin ihlal edilmesi için silahlı bir örgütün kurulup, eylem yapılması gerektiğini ifade ederek, "Biz derneğimizin adını değiştirmeyeceğiz. Yasal süre dolduktan sonra kapatılması için mahkemede dava açılacak. Biz yargıda bunun mücadelesini vereceğiz. İç hukuk yollarından sonuç alamaz isek AİHM'e kadar bu olayı taşıyacağız" diye konuştu.