Yargıtay'dan 'Kürdistan' ismine onay

Şanlıurfa'da yaşayan Toprak çifti "Kürdistan" adını verdikleri kız çocuklarının adını "Helin" olarak değiştiren mahkeme kararına itiraz edip Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay, "çocuğa isim koyma hakkı anne babaya aittir" diyerek "Kürdistan" ismine onay verdi.



Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde yaşayan Yunus ve Elif Toprak çiftinin 1,5 yaşındaki kız çocuklarına verdikleri 'Kürdistan' ismi, Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından çocuğu ve toplumu rencide edeceği gerekçesiyle 'Helin' olarak değiştirildi. Toprak çiftinin temyiz ettiği dava sonunda Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi, isim verme hakkının anne ve babaya ait olduğu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu ve 'Kürdistan' adının kullanılabileceğine karar verdi.

Hilvan'ın Bahçecik Köyü'nde çiftçilik yapan 29 yaşındaki Yunus Toprak, 3 yıl önce akrabası olan 24 yaşındaki Elif Toprak ile evlendi ve çiftin 2011 yılı Ağustos ayında bir kız çocukları dünyaya geldi. Toprak çifti, doğumdan kısa süre sonra gittikleri Hilvan Nüfus Müdürlüğü'nde çocuklarına 'Kürdistan' ismini verdiklerini bildirdi ve ismin yazılı olduğu nüfus cüzdanını çıkarttı.



Nüfus Müdürlüğü dava açtı, isim 'Helin' oldu



Çocuklarının 'Kürdistan Toprak' yazılı nüfus cüzdanı ile evine dönen çifti, aynı gün Nüfus Müdürlüğü yetkilileri arayarak, yanlışlık olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Nüfus Müdürlüğü görevlileri, Kürdistan isminin yanlışlıkla yazıldığını ve ismin yasak olduğunu ileri sürerek değiştirilmesini istedi. Baba Yusuf Toprak, bunu kabul etmedi ve kızına verdiği ismi değiştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Nüfus Müdürlüğü, anne ve baba hakkında adliyeye suç duyurusunda bulundu. Şikayeti inceleyen Hilvan Cumhuriyet Savcılığı da ismin iptali istemiyle Hilvan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Şubat ayında görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti; anne ve babanın çocuğa yasalara uygun şekilde isim vermesi, verilen ismin ileride çocuğu ve toplumu rencide etmemesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme, ailenin ısrarcı olmasına rağmen duruşma sonunda; 'Davalının çocuğuna Kürdistan ismini vermesinin küçük çocuğu ileride toplum önünde rencide edeceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Türk vatandaşların da Kürdistan Toprak isminin manası dikkate alındığında rencide olacakları dikkate alındığında davalı Yunus Toprak'ın kızı Kürdistan isminin yörede sıkça kullanılan Helin olarak değiştirilmesine' şeklinde karar verdi.



Yargıtay 'Kürdistan' ismine onay verdi



Kızına verdiği ismin Helin olarak değiştirilmesini istemeyen baba Yunus Toprak, avukat Bekir Benek aracılığıyla yerel mahkemenin kararını temyiz ederek Yargıtay'a gönderdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi; Türk Medeni Kanunu ile çocuğa isim verme hakkının anne babaya ait olduğu ifade edilirken, ismin yabancı kökenli olmasının da değiştirilmesini gerektirmediğine işaret etti.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin yerel mahkemenin kararını bozduğu ve oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

Her kişinin bir adı olması zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk kişinin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir öğesini oluşturan adını özgürce seçmesi ve onurla taşıması için kendisine tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Bu hak Anayasa'da güvence altına alınmış, temel hak ve özgürlüklerden olup, her Türk yurttaşı eşit olarak yararlanır. İlgili yasalarda çocuğun adını koyma hakkı anne ve babaya aittir. Ayrıca adın yabancı kökenli olması da onun değiştirilmesini gerektirmez. Gerçek kişilerin ön adlarının düzenlendiği yasal mevzuat kapsamında söz konusu ismin tescilini ve kullanılmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca bu hakkın kullanılmasını ortadan kaldıracak şekilde mahkemece mevcut ismin silinerek yerine re'sen Helin isminin verilmesi hukuken mümkün değildir. Hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kararın bozulmasına oy birliği karar verilmiştir.