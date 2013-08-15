'Kürdistan' tabelası hakkında inceleme başlatıldı

Diyarbakır'da kurulan ve tabelasında ilk kez 'Kürdistan' ifadesinin geçtiği Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı

DHA'nın haberine göre, Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bürolarına tabelalarını asarak açılışlarını basın toplantısı ile duyuran Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği ile ilgili haberlerin basında yer alması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, dernek ile ilgili inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısı’nın yapacağı inceleme sonucunda, Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği hakkında mevzuata aykırı davranıldığı tespit edilirse soruşturma başlatılabilecek.

Dernek Başkanı Serhad Merdini, polisin tabelayı indirmelerini istediğini söyledi. Başkan Mardini, “Ancak, biz kanunların öngördüğü şekilde tabelayı indirmeyeceğiz” dedi.