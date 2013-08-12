Kürdistan ismini taşıyan ilk kurum Diyarbakır'da açıldı

Diyarbakır'da açılışı yapılan ve adında 'Kürdistan' bulunan Gençlik Hareketi Derneği'nin tabelası asıldı. Dernek Başkanı Serhad Mêrdini, 25 Temmuz'da tüzel kişilik kazanan derneklerinin Kürdistan ismini tabelasında bulunduran ilk tüzel kurum olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Yargıtay, Şanlıurfa'da bir vatandaşın yeni doğan çocuğuna 'Kürdistan' ismini vermesini onaylarken, Diyarbakır'da ilk kez içinde Kürdistan ifadesi geçen bir Dernek kuruldu. Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bürosuna tabela asan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği'nin (Komeleya Tevgera Cıwanên Kurdistanê) açılışını bugün gerçekleştirdi. Derneğin açılışı sırasında Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin kullandığı Kürdistan bayrağı bulunurken, Dernek Başkanı Serhad Mêrdini, giydiği yöresel kıyafetlerle Kürtçe olarak basın açıklaması yaptı. Mêrdini, 2012 yılında yapılan toplantı ile 'Tevgera Civanen Kurdistan' adını aldıklarını belirterek şöyle dedi:

Kürdistan ismini taşıyan ilk tüzel kurum

"25 Temmuz 2013 tarihinde tüzel kişilik kazanan derneğimiz, Kürdistan ismini tabelasında bulunduran ilk tüzel kurum olma özelliğini taşımaktadır. Tevger, Kürtlerin ulusal haklarını tartışma konusu yapmadan savunur. Tevger, hak olanın tartışılamayacağını, hiç kimse tarafından da yok sayılamayacağını ve uygun koşullarda bu hakkın kullanılacağını savunur. Tevger, legal demokratik mücadeleyi esas alırken, koşullara göre farklı mücadele yöntemlerini kullanmayı da meşru bir hak olarak görür."

Dernekler Masası'ndan cevap bekliyorlar

Açıklamanın ardından Dernek Başkanı Serhad Mêrdini, isim konusunda yeni yasal düzenlemelerle Dernekler Masasına başvuru yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Kürdistan ismi ile müracaat ettik. Yapılacak inceleme sonucunda bize durumun ne olduğu bildirilecek. Biz bağımsız örgütlenen, herhangi bir partiyle organik bağı olmayan, tamamiyle bağımsız olarak bir araya gelmiş Kürt gençleriyiz. Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerine ulaşabilmesi için Dünya ve Türkiye gerçekliğini göz önünde bulundurduğumuzda, yasal ve legal siyaset alanında mücadele yürütmeyi uygun gördük. Bunun bu dernek etrafında şekillenebileceği öngörüsünde kararlaştık ve resmi başvurumuzu yaptık. Biz olumsuz bir şey çıkmamasını umuyoruz. Olumlu cevap gelirse üye kayıtlarına başlayacağız."