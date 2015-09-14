İçişleri Bakanlığı'nın Cizre raporu: Dağdan 30 terörist geldi, tünellerle bağlanan 150 ev çatışma üssü yapıldı

Sabah gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nın Cizre raporunda Kandil’den inen 30 PKK’lının ilçedeki 200 YDG-H’liyi organize ettiği bilgisinin yer aldığını öne sürdü.

Sabah’ın rapora dayandırdığı haberinde, “PKK'nın kırsal yapılanmasına bağlı 30 kişilik grup, ilçede sokak çatışmasında yer alan 200 YDG-H üyesini koordine etti. Tünel ve duvarlarla birbirine bağlanan 150 ev cephanelik ve çatışma üssü olarak kullanıldı” ifadeleri yer aldı.

Sabah gazetesinin bugünkü (14 Eylül 2015) nüshasında, Yüksel Temel imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Cizre olaylarında dağdan inen 30 terörist, örgütün gençlik yapılanmasından 200 kişiyi organize etti. PKK'lı teröristler 150 evi tünelle birbirine bağladı, "karartma" için elektrik ve telefonu da kesti

Cizre'yi Kobani'ye dönüştürmek isteyen PKK'nın kontrolündeki YDG-H örgütüne karşı başlatılan ve 8 gün süren operasyonların detayları netleşti. Konuyla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Buna göre PKK'nın kırsal yapılanmasına bağlı 30 kişilik grup, ilçede sokak çatışmasında yer alan 200 YDG-H üyesini koordine etti. Tünel ve duvarlarla birbirine bağlanan 150 ev cephanelik ve çatışma üssü olarak kullanıldı.

PKK'nın Kobani'ye dönüştürmek istediği Cizre'de 4 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de son bulan sokağa çıkma yasağından sonra kentte savaş görüntülerini andıran manzaranın perde arkasındaki bilinmeyenler gün yüzüne çıktı. Güvenlik birimleri tarafından hazırlanan 8 günlük operasyon raporunda Cizre'nin bölge ve örgüt için stratejik önemine değinildi. Örgütün YPG'nin kontrolündeki Rojava bölgesi ile sınır olan Cizre üzerinden şehir çatışmalarının fitilini ateşlemek için özellikle bu ilçeyi seçtiği belirtildi. Suriye ve Kuzey Irak'ta DAEŞ terör örgütüne karşı şehir içi çatışma yöntemini öğrenen örgüt Cizre'de önce HÜDA-PAR üyelerini hedef alarak ilk provayı yaptı.

'150 ev tünelle bağlandı'

Ardından örgütün ilçede kale olarak belirlediği Nur, Cudi, Sur ve Yasef Mahallelerinde güvenlik güçlerine karşı çatışmak için mevzi ve cephanelik hazırladığı istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Bu evleri duvar, tünel ve çarşaflarla perdeleyerek birbirine bağlayan 200 YDG-H üyesini YPG saflarında çatışan dağ kadrosundan 30 kişinin ilçeye gelerek organize ettiği saptandı. Örgüt, mahalle giriş çıkışları ile 150 evin bulunduğu sokakları hendeklere koydukları bombalarla tuzaklayıp kum torbalarıyla çevirdi, barikat kurdu. Sokak başlarına ise roket atarlı ve Kalaşnikoflu militanlar yerleştirildi.

'Trafoları patlattılar'

İstihbarat ve terör ekiplerinin yaptıkları saha çalışmaları kapsamında gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Örgüt militanlarının kullandığı ev ve sokakların haritası çıkarıldı. Tuzaklanan mayınlı yollar, hendek ve barikatlar bir bir tespit edildikten sonra kapsamlı operasyon için 4 Eylül'de düğmeye basıldı. Operasyonlarla birlikte YDG-H üyelerini örgütleyen dağ kadrosundan teröristler, çatışma inisiyatifini YDG-H üyelerine bırakarak, kaçtı. Kaçarken tuzaklanmış, barikatlarla set örülmüş yolları kullandı. Teröristlerin kaçması için trafo ve sokak lambaları roketatarlarla hedef alındı.

'Bin 500 özel harekâtçı görev aldı'

Şırnak İl ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlükleri ile bin 500 özel harekâtçının zırhlı araçlarla katıldığı ve 8 gün süren operasyonlarda 60 barikat ile 30 bomba tuzaklı hendek imha edildi. Örgütün Dağlıca ve Iğdır'da güvenlik güçlerine karşı kullandığı EYP olarak adlandırılan 20 El Yapımı Patlayıcı etkisiz hale getirilirken, 800 kilogram patlayıcı madde imha edildi. Örgüt militanlarının üs olarak kullandığı evlerin büyük bir bölümü yerle bir edildi. Çatışmalar süresince 32 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtilirken, 2'si dağ kadrosundan 10 örgüt üyesinin de gözaltına alındığı kaydedildi.