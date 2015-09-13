Taksim'de Cizre için toplanan Barış Bloku'na polis müdahalesi

Polis, Cizre'de yaşananlarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen "Barış Bloku" grubuna müdahale etti.

Sendika.org'un haberine göre, Barış Bloku tarafından yapılan basın açıklamasında Cizre’deki saldırının direnişle püskürtüldüğü, buna karşın savaş politikaları kapsamında yeni saldırıların yaşandığı, Barış Bloku’nun tüm bu savaş politikalarına karşın barış istemeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamanın ardından oturma eylemine geçildi. Oturma eyleminin sürdüğü dakikalarda Galatasaray Lisesi’nin önünü TOMA’lar ile ablukaya alan polis önce tazyikli su, ardından da gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Saldırıya kitle içinden taşlarla karşılık verenler oldu. Biber gazı ve tazyikli su kullanılan müdahalede, fotomuhabir Kemal Aslan da kafasına aldığı plastik mermi darbesi sebebiyle yaralandı.