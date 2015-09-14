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Cizre'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şırnak Valiliği, dün saat 19.00'da başlattığı sokağa çıkma yasağını bugün sabah 07.00'de kaldırdı

14 Eylül 2015 10:10

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bu sabah 07.00'den itibaren kaldırıldı.

Şırnak Valiliği, 8 gün süren sokağa çıkma yasağını önceki gün sabah kaldırmış, dün saat 19.00 itibariyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağı süresince 21 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, dün düzenlenen törenle 16 kişinin cenazesi defnedilmişti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Cizre ilçe merkezinde 13.09.2015 günü saat 19:00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 14.09.2015 Pazartesi günü (Bugün) saat 07:00 itibariyle kaldırılmıştır.

 

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