İçişleri Bakanlığı ile görüşen HDP heyeti: Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Cizre’de ölü ve yaralılarını almak için gidenlere polisin açtığı ateş sonucu İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişinin yaralanması üzerine İçişleri Bakanlığı’nı ziyarete giden HDP heyeti, aralarında HDP’li milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre Belediye Eşbaşkanı Kadir Konuk ve üçü yaralı 7 sivilin bulunduğu grubun oldukları yerlerden alınarak güvenli bir yere nakilleri konusunda kendilerine güvence verildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre; HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Cizre’de yaşananlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nda görüşmeler yapan heyetimizin verdiği bilgiye göre, aralarında milletvekilimiz Sayın Faysal Sarıyıldız ve Cizre Belediye Eşbaşkanı Sayın Kadir Konuk’un da bulunduğu grup Cizre Belediyesi’ne intikal etmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştır" dendi.

Açıklamada, "İntikal esnasında ambulansa ateş açıldığı ve bunun sonucu olarak yaralanmalar olduğu bilgisini vermiştir. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralılar hastane girişinde darp edilmiştir ve ağır hakaretlere maruz kalmışlardır. Heyetimiz durumu değerlendirmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Cizre'de bugün yaşanan ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilen çatışmalar hakkında görüşmek üzere HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in de aralarında bulunduğu HDP heyeti İçişleri Bakanlığı'na gitti.

HDP: Garanti verildi

Görüşme sonrası HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cizre'de yaşananlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na giden heyetimiz, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Sebahattin Öztürk ile görüşmüştür. Görüşmede Bakan Yardımcısı heyetimize aralarında milletvekilimiz Sayın Faysal Sarıyıldız, Cizre Belediye Eşbaşkanı Sayın Kadir Konuk ve üçü yaralı 7 sivilin bulunduğu grubun oldukları yerlerden alınması ve güvenli bir yere nakilleri konusunda bir saat içinde gerekli girişimlerin yapılacağının güvencesini vermiştir. Heyetimiz gelişmeleri takip etmektedir ve sorun çözülünceye kadar Bakanlık'taki bekleyişini sürdürecektir."