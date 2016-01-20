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Cizre'de cenazeleri ve yaralıları almaya gidenlere ateş açıldı: İMC TV kameramanı ve 10 kişi yaralı

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi

20 Ocak 2016 14:40

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ölü ve yaralıları almak için gidenlere polisin açtığı ateş sonucu aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişi yaralandı.

İMC TV'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tedbir kararına rağmen iki gündür mahalleden alınmasına izin verilmeyen ve yaşamını yitiren Serhat Altun’u ve diğer yaralıları almak için Cudi Mahallesi’ne yürüyüşe geçenlere ateş açıldı.

 

Sarıyıldız: Yaralılardan ikisinin durumu ağır

 

İMC TV kameramanı Refik Tekin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da, polisin açtığı ateş sonucu en az 10 kişinin yaralandığını iki kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Refik Tekin aylardır çatışmaların ve sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Cizre’de yaşananları aktarıyordu.

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