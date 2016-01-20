İMC TV muhabirinin polis ateşiyle yaralanmasına TGS tepki gösterdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası, İMC TV muhabirinin Cizre’de polisin açtığı ateşle yaralanmasına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada “Arkadaşımızın yaralanmasından AKP iktidarını ve onun emrinde hareket eden polisleri sorumlu tutuyoruz. Bölgede yaşayan insanlar gibi meslektaşlarımızın da hiçbir can güvenliği yok” denildi.

"Dayanışma içindeyiz"

Sendika, açıklamasında bölgedeki gerçekleri haberleştiren gazetecilerle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Sendikanın açıklaması şöyle:

"Cizre'de haber takibi yapan İMC TV muhabiri Refik Tekin, özel harekat polislerinin açtığı ateşte yaralandı. Sol bacağından vurulan arkadaşımız, hastanede tedavi altında.

Meslektaşımız silahla vurulduğu sırada, HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da içinde olduğu bir heyetin Cudi Mahallesi'ndeki cenaze ve yaralıları almak için mahalleye girişini takip ediyordu.

Heyetin üzerine ateş açıldı ve en az 10 kişi yaralandı. Arkadaşımız Tekin de bu sırada yaralandı. Yanında bulunan İMC TV muhabiri Saadet Yıldız, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Öncelikle Refik Tekin'e acil şifalar dilerken, İMC TV çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arkadaşımızın yaralanmasından AKP iktidarını ve onun emrinde hareket eden polisleri sorumlu tutuyoruz. Günlerdir Cizre'de "sokağa çıkma" yasağı adı altında uygulanan ve büyük can kayıplarına yol açan sıkıyönetim, artık meslektaşlarımızın da hayatını tehdit eder boyuta geldi.

Bölgede yaşayan insanlar gibi meslektaşlarımızın da hiçbir can güvenliği yok.

Her şeyden önce can güvenliğinin sağlanabilmesi için, sıkıyönetim uygulamasına son verilmesini istiyoruz.

TGS olarak, bölgede yaşanan gerçekleri bizlere ulaştıran meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha duyuyoruz"