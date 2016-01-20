T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Faysal Sarıyıldız: Bu sizinle son konuşmamız olabilir

“Devlet, Cizre’de halka yönelik en vahşi şekilde katliam yapıyor"

20 Ocak 2016 17:46

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve beraberindeki grubun üzerine polis tarafından ateş açıldı. AİHM’in tedbir kararına rağmen yaralı oldukları halde hastaneye gitmeleri engellenen Hüseyin Paksoy ve Serhat Altun’un hayatını kaybetmesi üzerine mahalleye giren gruba açılan ateş sonucu aralarında İMC TV muhabiri Refik Tekin’in de bulunduğu 10 kişinin yaralandı. Olaya ilişkin konuşan Sarıyıldız, “Bu sizinle yaptığımız son görüşme olabilir. Bir daha görüşme şansımız olmayabilir” dedi. 

Evrensel’e konuşan Sarıyıldız yaşadıklarını şöyle anlattı: “Devlet, Cizre’de halka yönelik en vahşi şekilde katliam yapıyor. AİHM’nin kararına karşın hukuk ayaklar altına alınmış durumda. Mahalleden ölü ve yaralıları almak için 20-25 kişilik bir grupla birlikte gittik. 4 yaralı, 3 ölüyü alıp döndüğümüzde, Nusaybin Caddesi’nde 100 metre ilerimizde iki zırhlı araçlar seri şekilde bizi taradılar. Grubun yarısı yaralandı. Bir kısmını hastaneye gönderebildik. Geride kalanların durumu ağır, kan kaybı yaşıyorlar.Yanı başımızda duruyorlar. Hiç ayrım gözetmeden öldürmek istiyorlar. Cizre’de halk katledilmek isteniyor. Bunu söylemek istiyorum. Bu sizinle yaptığımız son görüşme olabilir. Bir daha görüşme şansımız olmayabilir”

ETİKETLER

faysal sarıyıldızcizrerefik tekinhüseyin paksoyserhat altunİMC

İlgili Haberler

AİHM’in Cizre’de tedbir kararı verdiği yaralı çocuk hayatını kaybetti

16 Ocak'ta ayağından vurulan Hüseyin Paksoy, ambulans mahalleye giremediği için hastaneye kaldırılamadı

Cizre'deki müvekkiliyle görüşmek isteyen avukatlara valilikten yanıt: Müvekkiliniz 155'i arasın!

Cizre'de sokağa çıkma yasağı 38 gündür devam ediyor

Cizre'de AİHM'in 'acil önlem alın' dediği Serhat Altun da hayatını kaybetti

Altun'un yanı sıra AİHM'in tedbir kararı verdiği Orhan Tunç'a ilişkin bilgi alınamıyor

Cizre'de cenazeleri ve yaralıları almaya gidenlere ateş açıldı: İMC TV kameramanı ve 10 kişi yaralı

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24