HDP'li Faysal Sarıyıldız: Bu sizinle son konuşmamız olabilir

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve beraberindeki grubun üzerine polis tarafından ateş açıldı. AİHM’in tedbir kararına rağmen yaralı oldukları halde hastaneye gitmeleri engellenen Hüseyin Paksoy ve Serhat Altun’un hayatını kaybetmesi üzerine mahalleye giren gruba açılan ateş sonucu aralarında İMC TV muhabiri Refik Tekin’in de bulunduğu 10 kişinin yaralandı. Olaya ilişkin konuşan Sarıyıldız, “Bu sizinle yaptığımız son görüşme olabilir. Bir daha görüşme şansımız olmayabilir” dedi.

Evrensel’e konuşan Sarıyıldız yaşadıklarını şöyle anlattı: “Devlet, Cizre’de halka yönelik en vahşi şekilde katliam yapıyor. AİHM’nin kararına karşın hukuk ayaklar altına alınmış durumda. Mahalleden ölü ve yaralıları almak için 20-25 kişilik bir grupla birlikte gittik. 4 yaralı, 3 ölüyü alıp döndüğümüzde, Nusaybin Caddesi’nde 100 metre ilerimizde iki zırhlı araçlar seri şekilde bizi taradılar. Grubun yarısı yaralandı. Bir kısmını hastaneye gönderebildik. Geride kalanların durumu ağır, kan kaybı yaşıyorlar.Yanı başımızda duruyorlar. Hiç ayrım gözetmeden öldürmek istiyorlar. Cizre’de halk katledilmek isteniyor. Bunu söylemek istiyorum. Bu sizinle yaptığımız son görüşme olabilir. Bir daha görüşme şansımız olmayabilir”