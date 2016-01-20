Cizre'de AİHM'in 'acil önlem alın' dediği Serhat Altun da hayatını kaybetti

Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde iki gün önce vurulan ve AİHM'in tedbir kararı vererek ‘acil önlem alın’ dediği ancak hastaneye götürülmesine izin verilmeyen Serhat Altun da yaşamını yitirdi. Mahallede 6 yaralının daha bulunduğu belirtiliyor. Dün de AİHM'nin tedbir kararı verdiği ama günlerce tedavi edilmesine izin verilmeyen Hüseyin Paksoy da yaşamını yitirmişti.

DİHA'da yer alan habere göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralanan vatandaşların hastaneye kaldırılması AİHM kararlarına rağmen engelleniyor. Dün sabah saatlerinde yaralı bir çocuğu kurtarmaya çalışırken vurulan Serhat Altun'un da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Altun hakkında AİHM'in hastaneye kaldırılması için dün verdiği tedbir kararına kolluk kuvvetleri uymadı.

Ambulans ateş açıldığı için gidememişti

Altun ve diğer yaralıları almak için mahalleye gitmeye çalışan Cizre Belediyesi'ne ait ambulans taranarak mahalleye girişine izin verilmemişti. Altun'un yanı sıra AİHM'in tedbir kararı verdiği Orhan Tunç'a ilişkin bilgi alınamazken, Cudi Mahallesi'nde vurulan bir çocuk da 2 gündür yaralı halde bekletiliyor.

Halk yaralıları almak için yürüyüşe geçti

Altun'un yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine aralarında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre Belediye eş başkanlarının da bulunduğu yüzlerce yaralıları ve cenazeleri almak için Cudi Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Halka ateş açıldı

Cenaze ve yaralıların bulunduğu Cudi Mahallesi, halkın yürüyüşe geçmesiyle birlikte yoğun bir şekilde ateş açılırken, tank ve havanlarla da vurulmaya başlandı. Açılan ateş sonucu aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişi yaralandı.

Başka bir vatandaşın cenazesine ulaşıldı

Cudi Mahallesi'ne yürüyen vatandaşlar, mahallenin girişinde 50 yaşındaki Ahmet Tunç isimli vatandaşın cenazesine ulaştı. İki gündür haber alınamayan Tunç, evinin önünde ölü bulundu.