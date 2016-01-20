Cizre'deki müvekkiliyle görüşmek isteyen avukatlara valilikten yanıt: Müvekkiliniz 155'i arasın!

Batman Barosu'ndan avukat Erkan Şenses ve Diyarbakır Barosu'ndan Neşat Girasun, müvekkillerinin başvurusu üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sokağa çıkma yasağını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Avukatlar, halen sokağa çıkma yasağı uygulandığı için müvekkilleri Ömer Elçi'yle görüşme taleplerini valiliğe iletti. Ancak, valilikten bu talebe ‘’Ömer Elçi 155’i arayarak, ‘Ben avukatlarımla görüşmek istiyorum’ desin. Ardından kontrol noktasına kadar gelsin. Gelebilirse ilçe dışına çıkartılarak avukatlarıyla görüştürülür” cevabını verdi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cizre’de yaşayan Ömer Elçi, ilçede 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle avukatları Erkan Şenses ve Neşat Girasun aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından gerçekdışı bilgi vermekle suçlanan iki avukat, mahkeme nihai kararı vermeden önce Elçi’yle görüşebilmek için Şırnak Valiliği ile görüştü. Ancak, “Elçi’nin oturduğu bölgenin terör örgütünce tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar, hendek ve barikatlarla çevrili olduğunu” vurgulayan valilik, avukutlara, şöyle yanıt verdi: “Ömer Elçi 155’i arayarak, ‘Ben avukatlarımla görüşmek istiyorum’ desin. Ardından kontrol noktasına kadar gelsin. Gelmesi halinde güvenlik güçlerince ilçe dışında bir noktaya çıkarılacak ve avukatlarıyla görüştürülecek. Görüşme sonunda aynı yolla evine bırakılacak.”

Avukatlardan başvuru

Avukatlar Şenses ve Girasun, Cizre’deki sokağa çıkma yasağının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla AİHM'e başvurmuş, AİHM, tedbir talebini geri çevirirken, esas hakkındaki başvuru için 21 Ocak’a kadar süre tanımıştı. Bu süreçte, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da iki avukatın dilekçesinde yer alan Cizre’ye ilişkin iddiaların doğru olmadığını söylemişti.

Şenses ve Girasun, bunun üzerine hem Cizre’de Nur Mahallesi’nde oturan müvekkilleri Ömer Elçi ile görüşerek yaşadıklarını birinci ağızdan dinlemek hem de iddialarının doğru olup olmadığını araştırabilmek için Cizre’ye girme taleplerini Şırnak Valiliği’ne dilekçe verdi. Şenses ve Girasun'un dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yapacağımız bireysel başvuru kapsamında Cizre’de 14 Aralık 2015’ten bu yana yaşananları yerinde görmek, Elçi ile görüşüp kendisinden yaşadıklarına ilişkin bilgi almak ve başvuru formunun ilgili kısımlarını imzalamasını sağlamak üzere 15 Ocak 2016’ya kadar Cizre’ye gitmeyi planlamaktayız. Gidişimize izin verilmesi ve veri toplama, araştırma faaliyetlerini yürütürken gerekli kolaylığın sağlanmasını arz ederim.”

Avukat Şenses, yazının bir örneğini de bilgi amaçlı Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na da gönderdi.

“Can güvenliğiniz önemli”

Valilikten gelen yanıtta, dilekçenin Cizre’de inceleme yapma talebiyle ilgili kısmı yok sayılarak, sadece Elçi ile görüşme kısmı ele alındı. Yanıtta, “Sokağa çıkma yasağı, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar nedeniyle halen devam etmektedir. Müvekkilinizin oturduğu bölgede terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların yanısıra, farklı türde patlayıcıların bulunduğu hendek ve barikatlar mevcuttur. Tüm vatandaşlarımız gibi sizin de can güvenliğiniz valiliğimiz açısından önemli olup, yaşam hakkınızı tehlikeye düşürecek tüm risklerin ortadan kaldırılması önem arz etmektedir” dendi.

Valilikten Elçi iddiası

Yanıtta, aranan Elçi’nin “Benim görüşme talebim yok” dediği, bu görüşmenin tutanak haline getirildiği kaydedildi. Buna karşılık, Nur Mahallesi’nde yaşayan Elçi’nin avukatlarıyla görüşmeyi istemesi halinde nasıl hareket edileceği şöyle anlatıldı:

“Müvekkilinizin Cizre Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattı ile irtibat kurmasının sağlanması, irtibat neticesinde ilgili birimlerimizce kendisine bildirilecek kontrol noktasına intikal ettiği takdirde güvenlik birimlerimizce bahse konu kontrol noktasından alınarak Cizre dışında belirlenecek yerde sizinle görüştürüleceğinin müvekkilinize bildirilmesi durumunda, tarafımızdan gerekli tedbirler alınacaktır.”

“Valiliğin önerisi hayati tehlike yaratır”

Avukat Şenses ve Girasun, valiliğin yanıta ilişkin şunları söyledi: “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM’e yaptığımız başvurudan sonra bizleri mahkemeye yalan beyanda bulunmakla itham etmişti. Bunun üzerine AİHM’e yapacağımız esas başvuruya ilişkin iddiaların doğruluğunu ispat etmek, başvurucu Ömer Elçi ile görüşmek için Cizre’ye gitme talebinde bulunduk. Ancak valiliğin yanıtı bile iddialarımızın doğruluğunu gösteriyor. Cizre’ye girişimize izin verilmeden başvurucu ile görüşmemizin bir anlamı yok. Zaten başvurucunun evinden belirtilecek noktaya tek başına gitmesi hayatı açısından tehlike yaratacağından böyle bir yola başvurmayacağız."